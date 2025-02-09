雲林斗六燒肉店火警緊急疏散 店面幾乎付之一炬

雲林縣斗六市一家燒肉店今晚近10時發生火警，店員及用餐客人緊急疏散，消防局獲報趕往現場時店面已全面燃燒，火勢雖迅速控制，但幾乎付之一炬，確切起火原因有待調查。

雲林縣消防局今晚9時50分接獲通報，九如街一間燒肉店油煙排放管不明原因起火燃燒，消防局立即派出9輛消防車共21人前往灌救，約半小時後火勢順利撲滅，所幸內部人員及時疏散未造成傷亡。

現場由第一大隊大隊長施義欣指揮搶救，施義欣表示，消防人員到場時，燒肉店已全面燃燒，店員6人、用餐客人6人第一時間已疏散，火勢在晚間10時14分撲滅。

火警引起許多民眾圍觀，初步了解，疑似因油煙排放管起火燃燒，初估燃燒面積80平方公尺，詳細起火原因仍有待調查釐清。