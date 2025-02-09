雲林斗六燒肉店火警緊急疏散 店面幾乎付之一炬
雲林縣斗六市一家燒肉店今晚近10時發生火警，店員及用餐客人緊急疏散，消防局獲報趕往現場時店面已全面燃燒，火勢雖迅速控制，但幾乎付之一炬，確切起火原因有待調查。
雲林縣消防局今晚9時50分接獲通報，九如街一間燒肉店油煙排放管不明原因起火燃燒，消防局立即派出9輛消防車共21人前往灌救，約半小時後火勢順利撲滅，所幸內部人員及時疏散未造成傷亡。
現場由第一大隊大隊長施義欣指揮搶救，施義欣表示，消防人員到場時，燒肉店已全面燃燒，店員6人、用餐客人6人第一時間已疏散，火勢在晚間10時14分撲滅。
火警引起許多民眾圍觀，初步了解，疑似因油煙排放管起火燃燒，初估燃燒面積80平方公尺，詳細起火原因仍有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言