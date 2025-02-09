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路旁成排機車毀損傾倒…員警調監視器 找出肇逃老翁開罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

72歲賴姓老翁今天凌晨在基隆市安一路開車，先跨越雙黃線迴轉，接又撞到路旁成排的機車，未報警和停車處理，逃離現場。警方調閱道路監視器，查出賴姓老翁肇禍，依道路交通管理處罰條例舉發違規，造成車損部分，另由賴姓老翁和機車車主協商。

基隆市警四分局表示，安定派出所員警今天凌晨4時許，巡邏經過安一路時，看到路邊機車格有十多台機車傾倒，但未發現肇事者及肇事車輛，立即調閱附近監視器畫面，釐清事發過程。

警方從監視器拍下的畫面中，看到1輛轎車撞倒機車後，馬上離開現場，並依車牌找到賴姓老翁出面說明。賴姓老翁說，承認凌晨開車返家途中，未注意車前路況，撞到路旁機車。

事故地點的店家今在臉書「基隆人」社團貼文，指今早發現店前慘況，並上傳機車被撞照片「協尋車主」，好幾台機車被撞得慘不忍睹，店主機車也被撞毀，提醒受害車主與安定派出所連絡。

道路交通管理處罰條例第62條規定，駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡，未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，吊扣駕駛執照1至3個月，已依規定製單舉發賴姓老翁違規。警四分局呼籲，發生交通事故時，應立即報警，並留待現場等候警方到場處理，切勿逕自離開，避免受罰，並維護雙方權益。

賴姓老翁今晨在基隆市安一路開車，撞到路旁成排的機車後逃逸，受害車主照片上傳臉書，提醒車主們和警方聯絡。圖／取自臉書基隆人社團
賴姓老翁今晨在基隆市安一路開車，撞到路旁成排的機車後逃逸，受害車主照片上傳臉書，提醒車主們和警方聯絡。圖／取自臉書基隆人社團

交通事故 基隆 監視器 車主

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