影／新北翁登神阿古道滑倒扭傷腳 搜救隊背他下山畫面曝光

新北71歲黃姓男子今隨隊登走神阿古道，從南投信義神木村登山口出發，預計前往阿里山森林遊樂區，唯近期山區氣候不定，道路泥濘濕滑，行經該古道1.5K處時滑倒且扭傷腳踝，對外求援，最後由警義消以人力輪流背負救下山，過程艱辛。

據了解，一支20多人登山隊今上午9時由南投縣信義鄉神木村入山，登走神阿古道預前往阿里山國家森林遊樂區，但行經該古道1.5K處時，來自新北的71歲黃姓隊員因道路溼滑不慎跌倒，且左腳踝扭傷，因無法行動，通報119協助救援。

南投縣消防局指出，今上午近11時獲報，有登山客在神阿古道1.5K處受傷待援，考量山區濕冷，馬上通報該局第三大隊啟動救援機制，該大隊也立刻調遣玉山分隊，並群呼警義消出勤，組成9人搜救隊，從神木村入山徒步前往事故點救人。

搜救隊抵達登山口後，快腿挺進神阿古道1.5K處，中午過後成功接觸到傷者，搜救人員表示，經檢傷，先固定包紮患者腳踝傷勢，再以人力輪流背負下撤，路途艱辛，需時時留意腳下，今下午2時20分返抵登山口，傷者表示要自行就醫。

而「神阿古道」連接南投信義神木村、阿里山，早年是兩地人力運送物資的交通要道，後因公路運輸發達沒落，成為國內登山路線；而該路線單程約5.5公里，前段鋪設枕木階梯，後段為原始山徑，沿途多處設拉繩輔助，屬中級山步道。