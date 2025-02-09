北市西門町4層樓茶餐廳起火 排油煙機燒毀、消防急撲滅

台北市萬華區成都路的維記茶餐廳，今傍晚5時半發生火警，消防隊獲報20分鐘內撲滅火勢，檢查無人傷亡，4層樓建物的1樓餐廳起火，燒毀排油煙機，燃燒面積約1平方公尺。

【中央社／台北9日電】

台北市西門町商圈某知名茶餐廳今天發生火警，台北市消防局獲報後立即派人車前往灌救，火勢迅速於16分鐘後撲滅，幸無人傷亡，燒燬廚房部分廚具，詳細起火原因待釐清。

消防局今天下午5時21分獲報，指萬華區成都路27巷某4層樓建物發生火警，起火點為1樓茶餐廳。獲報後，立即派2輛指揮車、7輛消防車、1輛救護車及26人到場灌救，消防人員迅速於下午5時37分撲滅火勢。

火勢撲滅後，消防局指出，火場無人傷亡，經查燃燒面積約1平方公尺，燒燬廚房排油煙機等物。詳細起火原因，待後續調查釐清。