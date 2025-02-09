快訊

獨／避免大S事件重演 「看醫生」APP可視訊看診、家人代領藥寄海外

聖母廟煙火吸70萬人民眾塞車陣3小時罵爆 黃偉哲說話了

低調過招...輝達去年就開始布局 傳本周悄悄延攬川普關係戶

聽新聞
0:00 / 0:00

包庇樂華夜市業者亂丟垃圾 新北市清潔隊員4人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市環保局永和區清潔隊吳姓班長及劉姓、唐姓、林姓清潔隊員，因吳姓前同事轉職為替永和樂華夜市攤商清運垃圾，涉包庇任由攤商未使用規定專用垃圾袋，將夜市每天產生垃圾丟棄在環保局垃圾車中，4年多圖利業者116萬餘元，新北地檢署依貪汙圖利罪將4名清潔隊員及業者共5人起訴。

檢調查出，吳姓班長作為清潔隊機動班主管，負責勤務排定、人員調度、差假管理和車輛派遣；劉、唐、林3人聽命執行一般廢棄物、廚餘等收集、清運、處理等業務。吳姓業者原為清潔隊員，退休後受僱於樂華夜市自治會，負責夜市垃圾清運、清掃等工作。

吳姓班長等人明知新北市規定一般廢棄物，除巨大垃圾、資源垃圾及廚餘應依個別規定處理，其餘皆應使用市政府的付費專用垃圾袋包紮妥當，於定時定點丟入垃圾車，未依規定使用專用垃圾袋者，清潔隊員可明確予以拒收，甚至派員實施稽查，仍配合業者每天約凌晨2點，派遣環保局垃圾車前往樂華夜市收取各攤商未使用專用垃圾袋的垃圾。

經估計，吳男等人藉此收取樂華夜市每天將近2000公斤的一般垃圾，先在永和清潔隊永福橋下垃圾收運點停放後，待累積一定數量再運往八里、樹林、新店垃圾焚化爐處理。自2019年5月至2023年9月，使業者得以每天節省17個43元的120公升專用垃圾袋，前後共1589天，換算共圖利業者116萬1559元。

新北市環保局清潔隊4名清潔隊員，涉嫌包庇吳姓環保業者任由樂華夜市攤商未使用規定專用垃圾袋，將垃圾丟棄在環保局垃圾車中，藉此圖利業者116萬餘元，遭新北地檢署起訴。圖／新北市環保局提供
新北市環保局清潔隊4名清潔隊員，涉嫌包庇吳姓環保業者任由樂華夜市攤商未使用規定專用垃圾袋，將垃圾丟棄在環保局垃圾車中，藉此圖利業者116萬餘元，遭新北地檢署起訴。圖／新北市環保局提供

夜市 新北

延伸閱讀

新北淡水清潔隊年節辛勞清運 市長侯友宜慰勉並調升福利

新北市長侯友宜宣布 調升清潔隊員觀摩費每人4,100元

不要再罵加嚴垃圾分類了 彰化縣今年春節比去年減量14%

巿民倒垃圾塞紅包…累積17萬 桃市清潔隊心意轉贈社福團體

相關新聞

低溫猝死？台中七旬翁坐家中椅上動也不動 家屬回家發現已身亡

中央氣象署持續發布低溫特報，各地也傳出疑因氣溫驟降而猝死案件，台中市消防局在8日至9日的24小時內，即接獲無呼吸心案件2...

影／70萬人湧入！網PO「鹿耳門聖母廟盃開打 比煙火精彩」

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦「2025年迎春牛及高空施放煙火秀」，號稱以全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，點亮...

獨／高雄殺人分屍案追凶器 警今再進凶宅20分鐘...還問鄰居這件事

高雄連環殺人分屍案因涉案老翁張介宗否認犯案，目前凶器尚未尋獲，由於撈獲的腳掌傷痕為平切面，警研判刀刃切割，因有鄰居聽到鋸...

包庇樂華夜市業者亂丟垃圾 新北市清潔隊員4人起訴

新北市環保局永和區清潔隊吳姓班長及劉姓、唐姓、林姓清潔隊員，因吳姓前同事轉職為替永和樂華夜市攤商清運垃圾，涉包庇任由攤商...

投資股票保證獲利...婦領百萬不講理由 警問她這句突破心防

杜姓婦人遇到詐騙集團利用LINE通訊軟體隨機搭訕，告知投資股票可以保證獲利；杜婦信以為真，到銀行要解除600萬元的定存，...

搶拍台灣燈會卡比獸 夫妻登步道取景下秒手機掉邊坡…幸遇巡警幫撿回

2025台灣燈會在桃園，A19桃園體育園區站「光的遊戲場」燈區前晚起試營運，呂姓夫妻昨到場搶拍，為了將巨型卡比獸納入，特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。