投資股票保證獲利...婦領百萬不講理由 警問她這句突破心防

杜姓婦人遇到詐騙集團利用LINE通訊軟體隨機搭訕，告知投資股票可以保證獲利；杜婦信以為真，到銀行要解除600萬元的定存，對方要求投資期間需要嚴格遵守保密協議，讓杜婦拒絕行員、警方關心，直到員警說出是否在遵守保密協議，她才驚覺真的遇到詐騙。

67歲杜姓婦人在通訊軟體LINE結識自稱「天籟投資群組」的投資專員，對方慫恿她投資股票可以保證獲利，分別有甲、乙、丙方案，丙方案是投入600萬元，即可賺得上千萬元；杜婦信以為真，昨天下午3時許前往台南市中西區一間銀行要求解約定存。

銀行行員關懷提問，杜婦解釋是自己平常生活費使用，行員再詢問為何生活費突然需要百萬元龐大資金？杜婦眼神飄忽、支吾其詞，希望行員不要多問；行員憂心她被詐騙，通報台南市警第二分局民權派出所，副所長江昀龍、警員盧永耀趕至現場了解。

警方與杜婦對話時，杜婦也愛理不理；員警以詐騙集團各種手法提示，直到提到是否有人透過LINE隨機搭訕，表示有保證獲利、穩賺不賠的投資賺錢管道，慣用語包括「高獲利、快速回本、保證賺錢」。

杜婦見警方說出所謂投資專員告知她的內容，甚至連對方要求「投資期間需要嚴格遵守保密協議」，要自行「準備好充分的理由辦理匯款業務」等都講得一模一樣，才驚覺遇到詐騙，打消解除定存念頭。