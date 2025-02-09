搶拍台灣燈會卡比獸 夫妻登步道取景下秒手機掉邊坡…幸遇巡警幫撿回

2025台灣燈會在桃園，A19桃園體育園區站「光的遊戲場」燈區前晚起試營運，呂姓夫妻昨到場搶拍，為了將巨型卡比獸納入，特地登步道取景，手機卻意外掉落邊坡，摸黑尋找未果，幸遇桃園警分局巡邏員警協助，跨入禁區欄杆找回，讓小夫妻能繼續暢遊青塘園。

桃園分局表示，第二燈區自試營運當晚起，立刻吸引大批搶先逛的民眾，其中設置在青塘園燈區的寶可夢裝置相當吸睛，賞燈民眾個個拿著手機忙著與皮卡丘、卡比獸合影，連日已成為打卡新熱點。

昨晚6點多，呂姓夫妻倆想拍整個卡比獸，特地走上兒童美術館步道從高處正欲將卡比獸全納入鏡頭時，呂妻因天冷手僵，讓手機直墜數公尺下邊坡沒入草叢，2人摸黑站在邊坡上往下找，正巧遇到前來支援的桃園警分局埔子派出所員警池佳欣、楊守珣巡邏經過。

警方得知，拿著手電筒沿著邊坡搜尋，走了一陣終於發現卡在邊坡草叢中的手機，員警楊守珣跨過禁區的欄杆，將手機拾回交還，讓夫妻倆感謝連連，並鬆了一口氣，原本頹喪的心情，瞬間又恢復歡樂。

桃園分局說，台灣燈會今年由桃園市政府主辦，展區在桃園高鐵站區周邊，呼籲用路人於12至23日燈會展演期間，行經該區域路段，請依號誌及交管人員指示，減速慢行或提前改道行駛避開管制路段；另建議賞燈民眾多利用高鐵、機捷及接駁公車等大眾運輸工具，有關「2025台灣燈會在桃園」最新交通管制、接駁車資訊、停車場位置等，可至2025台灣燈會官網（https://2025taiwanlanternfestival.org/Traffic）查詢。