基市最久教育建築「基隆中學校官舍」起火 文化局明勘查

基隆市列為歷史建築的「基隆中學校官舍」昨晚發生火警，起火原因由消防局調查中。建物所有權人國立基隆高中今天表示，緊急加固工程正在收尾，為何發生火災令人不解。基隆市文化觀光局說，10日將邀文化資產委員至現場勘查，提供後續建議及協助。

基隆8時許接獲報案，義七路基隆中學校官舍起火燃燒後，派遣仁愛、信二、信義分隊共18人，分乘8輛消防車、1輛救護車前往現場，到場時看到官舍建築範圍內有些許火光，很快就撲滅火勢，無人傷亡。火災調查科人員在滅火後，進入火場採證，預計兩周內完成調查。

基隆中學校官舍2021間登錄為歷史健築，國家文化資產網簡介指出，官舍所在地應為日據時期基隆廳位在曾仔寮時期的官舍原址，中學校官舍在昭和6年（1931）完工，建坪33.11坪，採用中走廊型態的折衷住宅設計，入口、門廊可作為避雨空間，或可見證基隆地區多雨的適性調整。

國民政府戰後接管基隆中學校，包含八堵的西式二層校舍，以及壽町的奏任官舍與判任官舍。可能因戰爭空襲，校長與奏任官舍半毀，乙種官舍全毀。戰後持續有人員居住至2018年 5月，同年6月由基中教師提報申請為文化資產，2021年7月8日正式公告登錄為基隆市歷史建築。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，基隆中學校官舍所有權人基隆高中，在完成緊急加固工程後，擔出修復及再利用計畫，文化局1月16日審查後，請校方依文資委員意見修正，以利保存文化資產。官舍昨晚發生火警，文化10日將邀文資委員勘察，提供建議及協助。

基隆高中表示，官舍發生火警造成社會驚擾，校方深感抱歉。學校在2018年間即申請廢電，並設置圍籬阻絕外人入侵，緊急加固工程也到收尾階段，發生火警實在令人不解。校方將與消防等相關機關合作，提供一切必要資訊，確保查明真相，若有人為因素將格追究責任，維護公共安全與公平正義。

基隆高中說，基隆中學校官舍是目前已知基隆地區歷史最悠久的教育建築，可以說是基隆教育百年發展最久且唯一的見證者。校方重視校官舍的歷史與文化價值，期待進一步修復後，做為基隆教育與文化的重要教學場域，並審慎評估，在未來信義區都市更新計畫中扮演協助角色，兼顧歷史保存與城市發展需求，廣納專家學者及社會各界意見，規畫最適當的發展方向。