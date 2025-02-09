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北捷板南線爆口角！母子疑偷乘客錢包釀衝突 捷警：已強制就醫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北捷板南線今天中午發生口角，一對母子搭乘捷運，小孩疑似偷其他乘客錢包被發現，媽媽原本想帶小孩離開現場，卻被男乘客阻止發生扭打。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
北捷板南線今天中午發生口角，一對母子搭乘捷運，小孩疑似偷其他乘客錢包被發現，媽媽原本想帶小孩離開現場，卻被男乘客阻止發生扭打。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
北捷板南線今天中午發生口角，一對母子搭乘捷運小孩疑似偷其他乘客錢包被發現，媽媽原本想帶小孩離開現場，卻被男乘客阻止發生扭打，警方到場發現母子精神狀況不佳，小孩還出現自傷行為，母子被強制送醫，遭拍打旅客也表示不追究。

網友「rainy19970811」今日於Threads發出影片，影片中一名女子疑似攻擊車上乘客，並被乘客壓制在地，遭保全拉開，網友指出，女子帶著兒子搭捷運到忠孝復興至忠孝敦化，小孩疑似偷竊乘客錢包被發現，女子本要帶著兒子下車逃離，一名男乘客見義勇為抓住，隨後兩人扭打在一起，女子小孩疑似情緒不穩，大哭還用頭撞欄杆，嚇翻不少車上乘客。

捷警說明，今天中午12點多接獲報案，捷運上疑不明原因發生口角，捷警到場後見其子因精神狀況不佳，有用頭部撞椅子自傷情形，為保護當事人，當場壓制防止其持續自傷並通知救護車強制就醫

捷警表示，經站務人員上車了解後，遭拍打旅客表示理解該母子疑似精神狀況不佳均不追究後自行離去，隨後轄區大安分局新生派出所員警陪同該母子至台大醫學院就診。

捷警提醒，北捷人潮擁擠，難免發生碰、口角或肢體糾紛，如發生爭執或危險，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

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北捷板南線今天中午發生口角，一對母子搭乘捷運，小孩疑似偷其他乘客錢包被發現，媽媽原本想帶小孩離開現場，卻被男乘客阻止發生扭打。圖／取自Threads「rainy19970811」影片
北捷板南線今天中午發生口角，一對母子搭乘捷運，小孩疑似偷其他乘客錢包被發現，媽媽原本想帶小孩離開現場，卻被男乘客阻止發生扭打。圖／取自Threads「rainy19970811」影片

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