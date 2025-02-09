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低溫猝死？台中七旬翁坐家中椅上動也不動 家屬回家發現已身亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

中央氣象署持續發布低溫特報，各地也傳出疑因氣溫驟降而猝死案件，台中市消防局在8日至9日的24小時內，即接獲無呼吸心案件22件，其中僅有9人送醫，另外13人則是家屬拒絕送醫、明顯死亡，其中東區七旬老翁與家人同住，今天中午家人返家時，發現黃坐在椅子上，無生命跡象，明顯死亡未送醫。

經查，東區黃姓老翁（72歲）與家人同住在福仁街，家人前一天出遊，黃翁在家休息，今天中午家人返家時，發現老翁在椅子上一動也不動，沒有生命跡象，經救護車到場確認，老翁已明顯死亡，全案無外入介入跡象，全案由行政相驗後，開立死亡證明。

台中市消防局統計，8日上午8時至9日上午8時的24小內，因急病求助台中市消防局送醫案件有191件，其中為OHCA（到院前心肺功能停止）急病救護共22件，送醫件數9人，最低年齡為23歲，其餘介於23歲至94歲之間，死因是否為寒流造成，仍需醫療相關單位釐清。

台中市七旬老翁今天中午被家人發現坐在家中椅子，無生命跡象，經救護人員確認已死亡。圖／本報資料照
台中市七旬老翁今天中午被家人發現坐在家中椅子，無生命跡象，經救護人員確認已死亡。圖／本報資料照

台中市 家人 寒流 死亡 氣溫

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