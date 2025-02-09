低溫猝死？台中七旬翁坐家中椅上動也不動 家屬回家發現已身亡

中央氣象署持續發布低溫特報，各地也傳出疑因氣溫驟降而猝死案件，台中市消防局在8日至9日的24小時內，即接獲無呼吸心案件22件，其中僅有9人送醫，另外13人則是家屬拒絕送醫、明顯死亡，其中東區七旬老翁與家人同住，今天中午家人返家時，發現黃坐在椅子上，無生命跡象，明顯死亡未送醫。

經查，東區黃姓老翁（72歲）與家人同住在福仁街，家人前一天出遊，黃翁在家休息，今天中午家人返家時，發現老翁在椅子上一動也不動，沒有生命跡象，經救護車到場確認，老翁已明顯死亡，全案無外入介入跡象，全案由行政相驗後，開立死亡證明。