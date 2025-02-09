快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

台中翁疑80萬分紅談不攏潑酸砍兄 無辜員工中招恐失明

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因投資房地產有80萬元分紅，與胞兄衍生糾紛，持工業用鹽酸、刀子前往胞兄的住處理論，除持鹽酸朝胞兄與店內女員工潑灑之外，還持刀攻擊胞兄多刀，幸好女員工即時求救向隔壁民宅保全求助「有沒有水龍頭」，才倖免於難，女員工就醫後，右臉有一度灼傷，右眼有失明風險。

檢警調查，張姓老翁（71歲）疑因家族財產糾紛，曾對胞兄（79歲）有家暴騷擾行為，張翁胞兄在前年底時，有向法院聲請有家暴保護令。

張翁在去年12月20日下午4時許，仍前往胞兄位於西區的住處兼店面，涉持兩罐工業用鹽酸，先潑灑胞兄後，在潑灑當時在店內的李姓女員工（40歲），導致李女受有右臉一度化學灼傷、右眼三度灼傷，右眼恐有失明風險。

李女受傷後，朝後門逃竄，向隔壁民宅的郭姓保求求助，呼喊「有沒有水龍頭，我被潑酸了」，張翁則拿出預藏的刀子，朝胞兄的頭、背、手、腳攻擊多刀，造成雙上肢韌帶撕裂傷、下肢撕裂傷、骨折、頭部、背部撕裂傷等傷勢。

李女求助保全後報警，李女還與保全重回現場，協助張翁胞兄就醫，張翁與李女才倖免於難，張翁則是逃離犯案現場，檢警在去年12月21日凌晨1時許在南投縣中寮鄉拘提張翁到案。

台中地檢署近日偵結，張翁在偵訊時坦認犯行，認定張翁涉犯殺人未遂、違反保護令等罪起訴，全案尚未移審台中地院，裁定是否接押。

經了解，張翁胞兄案發地點販售骨董瓷器，案發時張翁進入店面後，與胞兄對談僅數分鐘時拿出預藏鹽酸、刀械犯案，讓張翁胞兄與李女猝不及防。

張翁與此案胞兄在2022年間，就曾因祭祀公業的財產處分，鬧上法院，向祭祀公業管理人求償783萬元，法院判張翁敗訴，張翁落網後，未提及過去與胞兄的民事訴訟，僅稱因投資房地產有80萬元的分紅利潤糾紛，才會找胞兄理論。

台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持鹽酸、刀械攻擊胞兄。圖／本報資料照
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持鹽酸、刀械攻擊胞兄。圖／本報資料照
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝

保全 失明 家暴

延伸閱讀

台中老翁疑爭產 持刀砍殺胞兄潑鹽酸 檢殺人未遂起訴

林依晨秀香肩成台灣之光！認有「18歲兒子」：壓力很大

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

網紅牙醫史書華遭前妻控外遇已婚女 忍一天澄清自揭家暴受害者

相關新聞

獨／高雄殺人分屍案追凶器 警今再進凶宅20分鐘...還問鄰居這件事

高雄連環殺人分屍案因涉案老翁張介宗否認犯案，目前凶器尚未尋獲，由於撈獲的腳掌傷痕為平切面，警研判刀刃切割，因有鄰居聽到鋸...

彰化火災奪4命天上團聚 母淚送女兒一家：來世再當家人

彰化市全福街農曆年前發生民宅火災，造成徐姓屋主的女兒、女婿和二名年幼子女一家四口身亡，今天舉行告別式，徐母白髮人送黑髮人...

影／70萬人湧入！網PO「鹿耳門聖母廟盃開打 比煙火精彩」

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦「2025年迎春牛及高空施放煙火秀」，號稱以全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，點亮...

32歲男看鹿耳門煙火秀倒地送醫仍不治 還有人腦出血昏倒

32歲蘇姓男子昨天晚間前往台南正統鹿耳門聖母廟前廣場參加觀賞「花火迎春」高空煙火秀，突然身體不適倒下；消防局獲報立即趕往...

台中沙鹿碰瓷事件？警方：阿北酒醉不慎連撞轎車二次

台中市沙鹿區前天有一名男子走在路上，連撞行駛中轎車二次，目擊民眾懷疑是專業的碰瓷事件，提醒大家小心；清水警分局今天表示，...

台中翁疑80萬分紅談不攏潑酸砍兄 無辜員工中招恐失明

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因投資房地產有80萬元分紅，與胞兄衍生糾紛，持工業用鹽酸、刀子前往胞兄的住處理論，除持鹽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。