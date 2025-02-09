台中翁疑80萬分紅談不攏潑酸砍兄 無辜員工中招恐失明

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因投資房地產有80萬元分紅，與胞兄衍生糾紛，持工業用鹽酸、刀子前往胞兄的住處理論，除持鹽酸朝胞兄與店內女員工潑灑之外，還持刀攻擊胞兄多刀，幸好女員工即時求救向隔壁民宅保全求助「有沒有水龍頭」，才倖免於難，女員工就醫後，右臉有一度灼傷，右眼有失明風險。

檢警調查，張姓老翁（71歲）疑因家族財產糾紛，曾對胞兄（79歲）有家暴騷擾行為，張翁胞兄在前年底時，有向法院聲請有家暴保護令。

張翁在去年12月20日下午4時許，仍前往胞兄位於西區的住處兼店面，涉持兩罐工業用鹽酸，先潑灑胞兄後，在潑灑當時在店內的李姓女員工（40歲），導致李女受有右臉一度化學灼傷、右眼三度灼傷，右眼恐有失明風險。

李女受傷後，朝後門逃竄，向隔壁民宅的郭姓保求求助，呼喊「有沒有水龍頭，我被潑酸了」，張翁則拿出預藏的刀子，朝胞兄的頭、背、手、腳攻擊多刀，造成雙上肢韌帶撕裂傷、下肢撕裂傷、骨折、頭部、背部撕裂傷等傷勢。

李女求助保全後報警，李女還與保全重回現場，協助張翁胞兄就醫，張翁與李女才倖免於難，張翁則是逃離犯案現場，檢警在去年12月21日凌晨1時許在南投縣中寮鄉拘提張翁到案。

台中地檢署近日偵結，張翁在偵訊時坦認犯行，認定張翁涉犯殺人未遂、違反保護令等罪起訴，全案尚未移審台中地院，裁定是否接押。

經了解，張翁胞兄案發地點販售骨董瓷器，案發時張翁進入店面後，與胞兄對談僅數分鐘時拿出預藏鹽酸、刀械犯案，讓張翁胞兄與李女猝不及防。