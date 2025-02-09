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65歲男揮刀劃傷警臉頰 黃偉哲慰問：強化警察執勤安全

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市65歲男子昨天深夜在北區東豐路上持刀揮舞，警方出動10名警力，男子仍對峙、拒不配合，甚至揮刀劃傷員警左側臉頰；員警對空鳴槍，共開了4槍，優勢警力趁男子一愣之下，將他壓制逮捕上銬。市長黃偉哲獲報，今趕赴醫院慰問受傷的員警。

台南市警第五分局開元派出所昨晚11時許獲報，有民眾看到一名男子持刀在東豐路上揮舞，十分駭人；警方啟動快打警力，共10名員警趕往現場，但男子與警方對峙，員警使用臂盾、電擊槍壓制過程，男子拒不配合反抗，導致35歲徐姓員警左側臉頰遭劃傷。

一名員警見男子情緒不穩，不斷抵抗，深夜對空鳴槍，共開了4槍；男子為槍聲所震懾，一愣之下被員警合力集體制服，逮捕上銬。警方先將男子送醫治療，待其情緒、精神穩定之後，上午帶回派出所製作筆錄，詢後依殺人未遂及妨害公務罪嫌送辦。

昨晚開槍時，附近住戶聽到槍聲，一開始以為是有人在放鞭炮，跑出門看才知道「開槍了」，PO上臉書台南大小事社團，引起網友討論，紛紛留言「台南特產」、「我朋友家外面」、「習慣就好台南正常」。

徐姓員警左側臉頰被刀劃出一大道傷口，所幸經醫院包紮處理後並無大礙，台南市長黃偉哲跟警察局長林國清得知員警受傷，今天第一時間至成大醫院慰問同仁並送上慰問金，

黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，第一時間來到成大醫院為他打氣，並給予家屬鼓勵支持，希望執法員警能早日康復；市府未來將持續強化警察執勤職務時的安全，加強相關配套措施機制，盼望不再有意外或憾事發生。

林國清對於員警英勇執勤態度也表示肯定及慰勉，另呼籲民眾遇有特殊狀況時，應保持冷靜並立即撥打110報案，以維自身安全。

黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
警察局長林國清對於員警英勇執勤態度表示肯定及慰勉。記者袁志豪／翻攝
警察局長林國清對於員警英勇執勤態度表示肯定及慰勉。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
黃偉哲表示，很難過警察局的優秀同仁在執勤任務時遇到意外受傷，市府未來將持續強化警察同仁執勤職務時的安全。記者袁志豪／翻攝
警察局長林國清對於員警英勇執勤態度表示肯定及慰勉。記者袁志豪／翻攝
警察局長林國清對於員警英勇執勤態度表示肯定及慰勉。記者袁志豪／翻攝

成大醫院 黃偉哲

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