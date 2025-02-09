影／70萬人湧入！網PO「鹿耳門聖母廟盃開打 比煙火精彩」

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦「2025年迎春牛及高空施放煙火秀」，號稱以全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，點亮台南夜空；雖然寒流來襲，氣溫僅10多度，大批人潮仍擠得水泄不通，廟方估計吸引70萬民眾，但也出現多起民眾推擠衝突。

有民眾在臉書爆料公社PO出男子互相揮拳的影片，貼文表示「鹿耳門盃開打！比煙火還精彩欸 煙火沒拍到不重要 這個有拍到就好」，在正統鹿耳門聖母廟臉書粉絲專頁現場直播中，也可看到大批民眾為了爭搶春牛，互相推擠，讓大批警力趕緊進場維持秩序。

民眾紛紛在社群上指出，「春牛一丟下來 不知道哪來的陌生男子 直接鎖我喉 把我摔在地板 我被摔在地板之後 被全部人踩在腳底 直接不能呼吸 大缺氧 還有人一直掐我跟肘擊我的脖子」、 「後來搶完還是我朋友跟警察把我抱出去 銅錢跟春牛都是朋友分給我的 謝謝自己沒死掉」。

也有人表示「到底有沒有在規劃動線！？ 第一輪煙火剛放完就開始放車輛進場？然後裡面的人出不來都擠在一起，上萬的人擠在廟門前沒有任何工作人員可以引導！！ 試問如果發生推擠事件踩踏意外會有多可怕」、 「差點死在鹿耳門聖母廟 從散場可怕推擠地獄逃生 根本台版梨泰院….」。

民眾也認為這次的煙火「硬要拆成三場 而且沒有按照時間表大延遲 第一場晚20分鐘 第二場晚40分鐘 最後收尾的很怪 只剩下音樂在播都沒煙火 第三場根本不知道等到幾點 索性不看回家了」。