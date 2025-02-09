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獨／高雄殺人分屍案追凶器 警今再進凶宅20分鐘...還問鄰居這件事

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄連環殺人分屍案因涉案老翁張介宗否認犯案，目前凶器尚未尋獲，由於撈獲的腳掌傷痕為平切面，警研判刀刃切割，因有鄰居聽到鋸東西怪聲，為追查凶器，警方今天上午進入凶宅，待了約20分鐘，尋找蛛絲馬跡，並查訪鄰居是否聽到怪聲，鄰婦表示，「真的沒聽到」。

72歲老翁張介宗涉殺害、分屍包括自己大嫂在內的3名七旬老婦，由於張矢口否認犯案，凶器迄今未尋獲，目前警方打撈部分屍塊的右腳掌和左腳掌傷痕是平切面，研判疑是刀刃切割。

不過張男住家樓上3樓鄰居日前受訪時表示，過年期間本月2日深夜12點，聽到樓下張男家中傳來鋸東西聲響，聲音相當大，干擾作息，當下不知道對方在幹嘛，否則就會直接報警，懷疑當時可能就是在分屍，平時張男在家中也會傳出碰撞聲。警方也不排除張嫌另以鋸子鋸骨。

警方除希望在運河中打撈到凶器證物，以強化佐證張翁殺人的證據外，也分頭訪查，今天上午10點多，轄區前鎮警分局警方再度進入凶宅內，待了約20分鐘，似乎試著尋找蛛絲馬跡。另一方面，據了解，警方也不排除張的凶器是向人借來，也試著查訪工程行，不放過任何可能之處。

警方下樓後，又詢問張家樓下鄰婦，是否這陣子曾聽到張嫌住處傳來怪聲，警方離去後，記者詢問2名鄰居老婦，鄰婦說，「很奇怪，真的都沒聽到什麼聲音」，但有聽說，樓上鄰居有聽到鋸東西的聲音。

高雄市警方今天上午進入涉殺人分屍的張介宗凶宅，尋找蛛絲馬跡。記者石秀華／攝影
高雄市警方今天上午進入涉殺人分屍的張介宗凶宅，尋找蛛絲馬跡。記者石秀華／攝影
高雄市警方今天上午進入涉殺人分屍的張介宗凶宅，尋找蛛絲馬跡，並查訪鄰居是否聽到怪聲。記者石秀華／攝影
高雄市警方今天上午進入涉殺人分屍的張介宗凶宅，尋找蛛絲馬跡，並查訪鄰居是否聽到怪聲。記者石秀華／攝影

分屍案 鄰居

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