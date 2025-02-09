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影／屏東住宅火警95歲翁逃生不及亡 兒從3樓跳下燒燙傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市清白巷今凌晨近3點住宅火警，95歲劉姓老翁是老榮民失智行動不便，當場死亡，83歲妻子潘姓老婦自行逃出後被鄰居揹到安全處所，兒子57歲劉男從3樓跳下燒燙傷送醫救治，火警原因待消防局火調科調查。

屏東縣消防局今凌晨2點51分接獲報案，屏東市清白巷住宅火警，該處位在狹小巷弄，增添救援難度。

消防局表示，抵達現場時是3層樓RC結構建築，戶外跟室內全面燃燒，到場時鄰居將老婦人救出，老婦人說兒子跟先生還在裡面，入室搜救，在屋內後側發現兒子，隨即救出。之後殘火處理，在一樓客廳發現老翁被鐵櫃壓著，明顯死亡；現場戶外燃燒，火勢波及到隔壁戶的廚房，隔壁戶無受傷。

附近鄰居說，聽到57歲兒子劉男慘叫聲，從3樓跳下來倒在屋內後方廚房。消防人員現場搜救，聽到劉男喊「救命、救命」趴在地上，趕緊將劉男抬出，劉男身體多處燒燙傷，送屏東榮總後轉高雄榮總救治。

大火發生時，烈焰沖天，鄰居說，聽到碰碰聲響，頓時驚醒，趕緊報案，屋外旁邊有堆雜物，看到火勢疑從外面燒進去。附近鄰居說，屋外有堆木柴、雜物等。

該戶為一家三口，83歲潘姓老婦說，發生火警時，她在一樓睡覺，聽到「乒乒乓乓」聲音，她趕緊自己走出來門口。鄰居說，老婦走到門口後，附近鄰居把老婦揹負到安全處。

附近鄰居感情不錯，95歲劉姓老翁是老榮民，家門巷口前還插國旗，寫著「國旗家」，附近鄰居說，老翁失智生病多年，起初還會在外面趴趴走，還曾走到高屏大橋被警方載回，還有走到附近機場，後來行動較不方便，就待在家中居多。57歲兒辭去工作照顧雙親，夫妻倆還有一個女兒，也連忙從外地趕回處理。

該處是三棟相連透天厝，隔壁鄰居剛好旅遊人不在家，今接獲消息後，趕緊返回，現場拉起封鎖線，無法進入，看著屋子情況當場哭了，一旁鄰居連忙安慰。

據了解，起火原因疑由外面燒進屋內，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。死者劉姓老翁警方也報請檢方相驗。

屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，為三棟連棟透天厝，起火戶為最右側。記者劉星君／攝影
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，為三棟連棟透天厝，起火戶為最右側。記者劉星君／攝影
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內。記者劉星君／翻攝
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內。記者劉星君／翻攝
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內。記者劉星君／翻攝
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內。記者劉星君／翻攝
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，警方現場拉起封鎖線，巷口前還插著國旗，死者95歲劉姓老翁是老榮民。記者劉星君／攝影
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，警方現場拉起封鎖線，巷口前還插著國旗，死者95歲劉姓老翁是老榮民。記者劉星君／攝影
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／攝影
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／攝影
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／攝影
屏東市清白巷發生住宅火警，該處位在狹小巷弄內，警方現場拉起封鎖線。記者劉星君／攝影

老婦 鄰居

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