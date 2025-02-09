32歲男看鹿耳門煙火秀倒地送醫仍不治 還有人腦出血昏倒

32歲蘇姓男子昨天晚間前往台南正統鹿耳門聖母廟前廣場參加觀賞「花火迎春」高空煙火秀，突然身體不適倒下；消防局獲報立即趕往救護，蘇已失去呼吸心跳，由於現場湧入大批人潮、車潮，雖然警方立即協助開道，救護車仍花了一些時間才離開，蘇經送醫急救，仍宣告不治。

另外，還有一家人前往看煙火，將車停在鹿耳門停車場，因天氣太冷，妻子跟小孩先在車上等待施放煙火時間；丈夫前往上廁所時，卻突然因高血壓引起急性腦出血，昏倒在草叢裡面，所幸有路人發現通報119，目前開刀順利，仍在加護病房治療中。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟昨晚舉辦「2025年迎春牛及高空施放煙火秀」，號稱以全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，點亮台南夜空；雖然寒流來襲，氣溫僅10多度，大批人潮仍擠得水泄不通，廟方估計廟內外及周邊吸引70萬民眾觀看。

但昨天晚間8時許，前往欣賞煙火的32歲蘇姓男子，突然在家人面前倒下，119接獲通報，現場駐點救護人員緊急趕往救護，並由永華消防分隊送往奇美醫院急救；轄區第三警分局雖然協助開道，但因大量人潮、車潮，救護車仍花了一些時間才離開。

昨天在現場的台南市義消人員指出，原本想說可以準備來錄個美美的煙火，接獲通報民眾暈倒，過沒多久回報OHCA（到院前心肺功能停止），正當實施CPR（心肺復甦術）時，剛好有急診住院醫師路過加入協助，緊急將人送上救護車離去。