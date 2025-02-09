台中53歲男送醫急救無效「無明顯病史」 疑與天冷猝死有關

寒流全台低溫，台中海線因東北季風強，溫度更低，在海線地區的台中光田醫院表示，一名53歲男子清晨被送到醫院急救，急救無效，他無明顯病史，懷疑和天冷有關。

光田綜合醫院包含向上院區與大甲院區，2月6日一名猝死患者，53歲男性，清晨被送往醫院，急救後無效，因無明顯病史，懷疑與天冷有關。

光田醫院急診醫學部高正國醫師表示，最近二天醫院收治的心血管疾病患者暴增一倍，都是因慢性呼吸道疾病突然惡化，住進加護病房，也可能跟氣溫驟降有關。