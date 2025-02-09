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寒流來襲 遊民搶擠火車站躲低溫...因為這原因
寒流來襲，台北及台中、嘉義等火車站深夜湧入遊民搶地盤睡覺，雖然各地社政單位啟動低溫關懷行動，但仍然趕不走，遊民喜歡待在火車站避寒過夜，主要是因為這裡屋簷可遮蔽防寒，形成奇特現象，也引來觀光客異樣眼光。
連日來寒流來襲，一般家庭都有暖氣等可保暖，但平日在空曠公園盤踞的遊民，無處可去，各地火車站因為有屋簷遮蔽，成為遊民的最愛，北部天寒地凍，中南部早晚溫差大，中午有時會出現太陽，但到了深夜仍是急凍，令人冷到受不了，全台傳出多起猝死案件。
台北、台中及嘉義火車站連日來每到深夜9、10點後，就有遊民開始佔地盤，甚至發生爭吵，以前還會等12點過後才來盤踞位置，可能是太冷了，這兩天可看到早早躺了一排遊民在火車站。
嘉義市政府社會處長李思賢表示，市府已啟動低溫關懷行動，勸說遊民移動到人安基金會等安置場所，至少保暖安全，但多數遊民不願意去，「我們來勸告，他們會離開，但等我們離開，他們又回來了」，主要原因是遊民不喜歡被管理，到了安置場所要遵守生活規定，他們不願意配合，加上遊民常攜帶「家當」資源回收物要跟著走，安置中心沒有較大空間可供寄放，雖然如此，仍會持續低溫關懷行動。
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