首波公墓起火大作戰！苗縣客家祭祖連日11件火警 今上午通霄就4件

下周三即是元宵節，苗栗縣境有許多客家民眾提前利用本周六、日上山掃墓，首波公墓雜草火警大作戰也提前登場，根據消防局勤指中心統計，截至今天上午已有11起，也讓警義消人員疲於奔命。

近年來桃竹苗各地客家人掃墓（掛紙）習俗從農曆正月16日元宵節過後就開始，一直到清明節前止。隨著時代變遷，習俗也得遷就於工作，民眾常選在元宵節前後至清明節前的周末假日，以方便在外縣市的宗親返鄉前往公墓祭掃祖墳。

由於各鄉鎮公所便民措施，已提前於農曆年前完成公墓除草作業，但仍公墓範圍有很多乾涸雜草仍未清除，掃墓民眾因焚燒金銀紙或燃放鞭炮行為也引發雜草火警，頻發不斷。