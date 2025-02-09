首波公墓起火大作戰！苗縣客家祭祖連日11件火警 今上午通霄就4件
下周三即是元宵節，苗栗縣境有許多客家民眾提前利用本周六、日上山掃墓，首波公墓雜草火警大作戰也提前登場，根據消防局勤指中心統計，截至今天上午已有11起，也讓警義消人員疲於奔命。
近年來桃竹苗各地客家人掃墓（掛紙）習俗從農曆正月16日元宵節過後就開始，一直到清明節前止。隨著時代變遷，習俗也得遷就於工作，民眾常選在元宵節前後至清明節前的周末假日，以方便在外縣市的宗親返鄉前往公墓祭掃祖墳。
由於各鄉鎮公所便民措施，已提前於農曆年前完成公墓除草作業，但仍公墓範圍有很多乾涸雜草仍未清除，掃墓民眾因焚燒金銀紙或燃放鞭炮行為也引發雜草火警，頻發不斷。
縣消防局表示，本周六、日因民眾掃墓而引發的雜草火警確實很多，繼昨天7起公墓火警之後，今天上午光是通霄鎮就發生4起。呼籲民眾掃墓慎終追遠，務必「4不2記得」，不用火除草、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟煙蒂；記得滅餘燼、記得收垃圾，防範引發墓地雜草山林火災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言