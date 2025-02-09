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首波公墓起火大作戰！苗縣客家祭祖連日11件火警 今上午通霄就4件

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

下周三即是元宵節，苗栗縣境有許多客家民眾提前利用本周六、日上山掃墓，首波公墓雜草火警大作戰也提前登場，根據消防局勤指中心統計，截至今天上午已有11起，也讓警義消人員疲於奔命。

近年來桃竹苗各地客家人掃墓（掛紙）習俗從農曆正月16日元宵節過後就開始，一直到清明節前止。隨著時代變遷，習俗也得遷就於工作，民眾常選在元宵節前後至清明節前的周末假日，以方便在外縣市的宗親返鄉前往公墓祭掃祖墳。

由於各鄉鎮公所便民措施，已提前於農曆年前完成公墓除草作業，但仍公墓範圍有很多乾涸雜草仍未清除，掃墓民眾因焚燒金銀紙或燃放鞭炮行為也引發雜草火警，頻發不斷。

縣消防局表示，本周六、日因民眾掃墓而引發的雜草火警確實很多，繼昨天7起公墓火警之後，今天上午光是通霄鎮就發生4起。呼籲民眾掃墓慎終追遠，務必「4不2記得」，不用火除草、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟煙蒂；記得滅餘燼、記得收垃圾，防範引發墓地雜草山林火災。

苗栗縣消防局統計繼昨天7起公墓火警，今天上午光是通霄鎮就發生4起，也讓當地警義消人員疲於奔命。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣消防局統計繼昨天7起公墓火警，今天上午光是通霄鎮就發生4起，也讓當地警義消人員疲於奔命。記者吳傑沐／攝影

元宵節 公墓

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