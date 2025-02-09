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彰化火災奪4命天上團聚 母淚送女兒一家：來世再當家人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市全福街農曆年前發生民宅火災，造成徐姓屋主的女兒、女婿和二名年幼子女一家四口身亡，今天舉行告別式，徐母白髮人送黑髮人，淚崩說，希望一家四口無牽無掛到天國重聚。

這場火災發生在1月23日清晨，屋內34歲徐女與28歲丈夫鐘男和3歲兒子、7個月大的女兒被救出時都已心肺功能停止，經搶救後，鐘男和兒子仍不治身亡，徐女和女嬰經多日搶救後也回天乏術，徐女的弟弟也嗆傷逃出。

今天一家人在彰化殯儀館舉辦告別式，現場布置徐女夫妻倆人結婚照和2個年幼孩子的照片，並以鮮花和小朋友喜歡的氣球佈置靈堂讓人鼻酸，不少民代也前往關心和致意。

火災發生時屋主徐母正在日本旅遊逃過一劫，趕回台灣面對親人天人永隔，今天現身告別式時相當悲傷，頻頻拭淚，徐母也堅強表示謝謝大家的關心，而她至今沒有夢到過女兒一家人，她悲傷的說「沒有夢到也好」，也許女兒一家四口已無牽無掛到天國重聚，來世再當家人。

彰化市全福街農曆年前發生民宅火災，造成一家四口身亡，今天舉行告別式，徐姓屋主（左）淚崩送別女兒一家。
彰化市全福街農曆年前發生民宅火災，造成一家四口身亡，今天舉行告別式，徐姓屋主（左）淚崩送別女兒一家。
彰化市全福街農曆年前發生民宅火災，造成一家四口身亡，今天舉行告別式。圖／民眾提供
彰化市全福街農曆年前發生民宅火災，造成一家四口身亡，今天舉行告別式。圖／民眾提供

告別式 家人

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