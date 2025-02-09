台中沙鹿碰瓷事件？警方：阿北酒醉不慎連撞轎車二次

台中市沙鹿區前天有一名男子走在路上，連撞行駛中轎車二次，目擊民眾懷疑是專業的碰瓷事件，提醒大家小心；清水警分局今天表示，員警當天獲報到場處理這件車禍，一名男子酒醉自撞行駛中轎車，並非故意撞車要求賠償情形。

目擊民眾在臉書沙鹿之美po文提醒，沙鹿鄉親開車要小心，他看到沙鹿區和平街一名穿黑色運動服阿北，自己走路去撞行駛中的轎車，還跑去撞二次，很專業的挑撞副駕那一側；有網友留言說，可能要敲詐的，也有人建議，遇到這種疑似碰瓷的對象，被害人要一起拿出行車記錄器自保，反控對方詐欺。

清水分局今天說明，沙鹿區和平街道路窄，只有單線車道，當天一名男子酒醉走在路上，不慎撞上行駛中的轎車，警方獲報到場處理這場車禍，並無糾紛。