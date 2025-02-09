高雄3死分屍案續搜屍塊擴大至高雄港 較重頭顱估沉水底
高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦分屍案，警方今持續在前鎮運河打撈屍塊，4天以來已尋獲18件內臟等人體組織，目前僅比對出死亡的趙林姓婦人，剩餘屍塊仍在比對中；因死者頭顱尚未找到，因頭顱較重，警方研判已沉入水底，須由潛水人員潛入打撈。
高雄今早氣溫約15度，專案小組今上午請高雄市警光潛水救難協會協助，因早上天氣較佳，水質較不混濁，由該會加派潛水人力打撈屍塊，預計將搜索範圍從中華五路金鞏橋處往下游延伸至高雄港25至27號碼頭。
昨天警方在25號碼頭處打撈較多人體組織，目前還在化驗中，鑑定結果尚未出爐，高雄市刑大技正林孝治解釋，該碼頭因有水渦，比較容易堆積漂流物，今搜索重點將擺在該處。
張介宗涉自去年11月底到今年2月2日殺害兄嫂和張姓、趙林姓3名老婦並分屍，根據監錄影像，發覺他於2月殺害趙林姓婦人後，騎腳踏車分批將屍塊運往前鎮運河第五船渠丟棄，警方2月6日起已打撈到左腳掌、右手掌及其他人體組織，並比對出是趙林婦的遺體。
至於另一名75歲張姓老婦及張介宗兄嫂遺體則未尋獲，死者頭顱尚未找到，因頭顱較重，警方研判恐已沉入水底，須由潛水人員潛入打撈，期盼今天能有新進展。
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