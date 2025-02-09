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台中男元保宮旁隨機攔車衝撞 法官：驚嚇他人罰2000

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子在去年底時疑酒後在元保宮附近，敲擊行經該處的轎車車窗，隨即以身體大動作撞擊轎車車門，驚嚇民眾，警方依違反社會秩序維護法送辦，台中地院認劉行為已「驚嚇他人」，判罰2000元。

第二警分局在去年12月16日晚間9時許獲報，劉姓男子疑酒後北區元保宮旁的忠明路，在轎車駕駛人停等紅燈時，先靠前敲窗後，在以身體做出大動作，撞擊車門，嚇壞用路人，一共有兩輛車被男子以此方式騷擾、驚嚇，警方到場時，劉男已不在現場，全案依違反社維法送辦。

台中地院法官審酌，依社維法規定，驚嚇他人不論蒙面、或偽裝、或以其他方法，致令被驚嚇者心生害怕，造成心理慌亂，產生危害安全之虞，即應為該款的處罰，該款的處罰重點在於驚嚇他人已足，並不以意圖犯罪為構成要件。

法官指出，劉男在涉案時間、地點，拍打車窗玻璃，足使目擊民眾誤以為涉有刑事案件，此由本件確由目擊的路人報警查悉，可見一斑，顯見劉男行為，已使路人產生現場發生暴力事件的不安全感受，已達危害社會秩序、擾亂安寧的客觀程度，依法判罰2000元，仍可抗告。

社會秩序維護法第63條第一項第六款規定，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

台中市劉姓男子在去年底疑喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊，法官判罰2000元。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子在去年底疑喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊，法官判罰2000元。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子在去年底疑喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊，法官判罰2000元。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子在去年底疑喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊，法官判罰2000元。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子在去年底疑喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊，法官判罰2000元。圖／摘自黑色豪門企業
台中市劉姓男子在去年底疑喝醉後，敲打停紅燈車輛車窗，還用身體猛力撞擊，法官判罰2000元。圖／摘自黑色豪門企業

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