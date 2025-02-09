台中男元保宮旁隨機攔車衝撞 法官：驚嚇他人罰2000
台中市劉姓男子在去年底時疑酒後在元保宮附近，敲擊行經該處的轎車車窗，隨即以身體大動作撞擊轎車車門，驚嚇民眾，警方依違反社會秩序維護法送辦，台中地院認劉行為已「驚嚇他人」，判罰2000元。
第二警分局在去年12月16日晚間9時許獲報，劉姓男子疑酒後北區元保宮旁的忠明路，在轎車駕駛人停等紅燈時，先靠前敲窗後，在以身體做出大動作，撞擊車門，嚇壞用路人，一共有兩輛車被男子以此方式騷擾、驚嚇，警方到場時，劉男已不在現場，全案依違反社維法送辦。
台中地院法官審酌，依社維法規定，驚嚇他人不論蒙面、或偽裝、或以其他方法，致令被驚嚇者心生害怕，造成心理慌亂，產生危害安全之虞，即應為該款的處罰，該款的處罰重點在於驚嚇他人已足，並不以意圖犯罪為構成要件。
法官指出，劉男在涉案時間、地點，拍打車窗玻璃，足使目擊民眾誤以為涉有刑事案件，此由本件確由目擊的路人報警查悉，可見一斑，顯見劉男行為，已使路人產生現場發生暴力事件的不安全感受，已達危害社會秩序、擾亂安寧的客觀程度，依法判罰2000元，仍可抗告。
社會秩序維護法第63條第一項第六款規定，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言