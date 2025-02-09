台中男與女吵架 褲袋露出菜刀刃...得罰3000元

台中市黃姓男子在去年底時，在太平區樹孝路人一名女子口角，口角時被其他民眾發現，黃男褲子口袋露出一把刀器的刀刃，趕緊報警，警方到場確認，黃男攜帶的是一把菜刀，但辯稱是「隨身攜帶」之用，警方依違反社會秩序維護法送辦，台中地院判罰3000元。

判決指出，黃姓男子在去年12月22日下午2時許，與一名女子當街吵架，被民眾發現，黃男褲子口袋露出一節刀刃，民眾擔心發生意外報警，警方獲報到場，確認黃男的確攜帶一把菜刀，不過黃男否認欲持菜刀從事不法，強調「只是從家裡拿出，隨身攜帶」等語，警方依違反社維法，將黃男送辦。

台中地院審酌，黃男坦認當時有攜帶一把菜刀，地點是在公眾往來通行道路，非在黃男家中，有相關監視器錄影畫面截圖在卷可稽，應認已符合攜帶的要件，另外，當時黃男是與女子吵架，所處的時空環境，已可能對周圍人員，產生安全上的危害。