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八旬夫妻頂低溫站騎樓 台中市民著急釀「溫馨誤會」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

寒流來襲，台中近期都下探10度以下低溫，台中市一對八旬呂姓夫妻，近日被熱心市民發現，兩老站在民宅騎樓避寒，已有數十分鐘時間，擔心兩老因低溫發生意外，趕緊報警，警方到場詢問才知，夫妻原欲到新時代百貨，臨時取消主意，聯絡女兒來接，因路途耽擱，才造成「溫馨的誤會」。

第三警分局立德所巡佐温智輝、警員張家順月初獲報，東區信義街、大公路一帶，有一對八旬夫妻站在民宅騎樓，時間已約數十分鐘，因當日氣溫下探10度，擔心兩老發生意外。

警方到場查處，發現現場呂姓夫妻對於警方關心，一臉疑問，警方詢問才知，兩夫妻當日是在兒子家用餐，用餐後想散步到附近的大魯閣新時代百貨逛街，但走到半路就因體力不支，躲在騎樓避寒，聯絡女兒到場接回，但女兒家住南屯，所以耽擱較久。

警方原欲自掏腰包，提供2000元讓兩老在寒夜有個棲身之處，幸好呂姓夫妻的女兒趕到現場，將高齡父母接回，也感謝熱心市民、警方協助。

警方提醒，近期寒流來襲，民眾外出時應做好保暖措施，若感到身體不適，應立即尋找室內避寒場所，並及時聯繫家人或親友；家中長輩外出時，建議可事先協助規畫外出的路線與聯絡人，降低迷路或意外風險。同時，籲請若在街頭發現疑似需要協助的長者或民眾，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。

台中市八旬呂姓夫妻近日在東區民宅街頭頂著低溫，警方到場協助。圖／第三警分局提供
台中市八旬呂姓夫妻近日在東區民宅街頭頂著低溫，警方到場協助。圖／第三警分局提供
台中市八旬呂姓夫妻近日在東區民宅街頭頂著低溫，警方到場協助。圖／第三警分局提供
台中市八旬呂姓夫妻近日在東區民宅街頭頂著低溫，警方到場協助。圖／第三警分局提供

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