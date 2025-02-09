高雄輕軌爆讓座衝突 抱嬰夫妻嗆乘客「沒愛心」黑歷史被挖出

高雄輕軌前天下午有一對夫妻抱起推車中的嬰兒後，數落乘客「沒有愛心不會讓座」，疑似有乘客回說「不會把寶寶放在嬰兒推車裡嗎」，導致雙方互嗆。影片上網後引發網路熱議，網友挖出這對夫妻過去在好市多、微風南山大吼的歷史。高雄捷運表示，無強制規定讓座，民眾可視情況決定。

當事網友在臉書社團「爆料公社公開版」上傳影片，表示自己是當事人並還原事件的來龍去脈。網友說，影片裡的這家人，是在駁二藝術特區搭輕軌，在真愛碼頭站時，說話很大聲的老公抱起嬰兒車裡的嬰兒，開始數落車廂裡的人「沒有愛心不會讓座」。

當事網友說，當時正好站在男子面前，所以好心提醒他「寶寶可以放在推車裡」，這對夫妻竟開始大罵「有什麼資格教育我」。雙方爭吵的過程中，當事網友詢問「你是中國來的嗎？」導致更嚴重的口角衝突。夫妻中的丈夫不斷使用閩南語罵人，並稱自己「是新加坡人」、「是廣東人」，讓同車的乘客相當傻眼。

此事件在Threads上掀起討論，部分網友力挺當事網友，認為「做得沒錯」。也有部分人說，未看到事情的全部經過，不應隨便下定論。這對夫妻中的丈夫則在Threads上回應，「我是台灣人」，看見這篇貼文後很傷感。

丈夫表示，他先檢討自己情緒的部分，嗓音比較大，有對他人造成困擾道歉。其實當天有開車，但臨時起意坐輕軌，也是想體驗高雄輕軌。其實老婆不願意坐輕軌，但他自覺對台灣人的素質有信心，「還是說服她乘坐，後面證明是錯誤的決定」。