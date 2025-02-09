高雄輕軌爆讓座衝突 抱嬰夫妻嗆乘客「沒愛心」黑歷史被挖出
高雄輕軌前天下午有一對夫妻抱起推車中的嬰兒後，數落乘客「沒有愛心不會讓座」，疑似有乘客回說「不會把寶寶放在嬰兒推車裡嗎」，導致雙方互嗆。影片上網後引發網路熱議，網友挖出這對夫妻過去在好市多、微風南山大吼的歷史。高雄捷運表示，無強制規定讓座，民眾可視情況決定。
當事網友在臉書社團「爆料公社公開版」上傳影片，表示自己是當事人並還原事件的來龍去脈。網友說，影片裡的這家人，是在駁二藝術特區搭輕軌，在真愛碼頭站時，說話很大聲的老公抱起嬰兒車裡的嬰兒，開始數落車廂裡的人「沒有愛心不會讓座」。
當事網友說，當時正好站在男子面前，所以好心提醒他「寶寶可以放在推車裡」，這對夫妻竟開始大罵「有什麼資格教育我」。雙方爭吵的過程中，當事網友詢問「你是中國來的嗎？」導致更嚴重的口角衝突。夫妻中的丈夫不斷使用閩南語罵人，並稱自己「是新加坡人」、「是廣東人」，讓同車的乘客相當傻眼。
此事件在Threads上掀起討論，部分網友力挺當事網友，認為「做得沒錯」。也有部分人說，未看到事情的全部經過，不應隨便下定論。這對夫妻中的丈夫則在Threads上回應，「我是台灣人」，看見這篇貼文後很傷感。
丈夫表示，他先檢討自己情緒的部分，嗓音比較大，有對他人造成困擾道歉。其實當天有開車，但臨時起意坐輕軌，也是想體驗高雄輕軌。其實老婆不願意坐輕軌，但他自覺對台灣人的素質有信心，「還是說服她乘坐，後面證明是錯誤的決定」。
丈夫說，沒有強迫任何人讓。第一次坐輕軌很混亂不知道寶寶車放哪裡也不知道有對講機可以尋求幫助，加上寶寶不願意坐哭，所以非常失望說了幾句抱怨的話，抱怨無人讓座。但台灣有所謂的言論自由，既然讓座與否都是屬於自願，那麼言論聲量大小，自由我相信也是自願為主。
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