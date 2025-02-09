影／屏東市凌晨驚傳住宅火警 烈焰竄天 1死1傷

屏東縣消防局今凌晨近3點接獲報案，屏東市清白巷住宅火警，抵達現場，1名老婦人先被民眾救出，消防人員之後在一樓廚房發現一男燒燙傷送醫，火勢控制後，客廳床上發現1男成焦屍，燃燒面積約30平方公尺，起火原因火調科調查中。

屏東縣消防局今凌晨2點51分接獲報案，派遣第一大隊、特搜大隊、屏二、屏東、麟洛、長治等分隊共計18車38警消35義消前往，局長李彬正現場指揮救火。

起火住宅是3樓建築物1樓全面燃燒，熊熊大火竄天際，隨即布水線搶救，該戶為一家三人，現場堆滿雜物，一名老婦在消防員抵達前被救出，意識清醒。凌晨3點28分在一樓廚房救出一男約50歲，傷勢2度54％燒燙傷，送屏東榮總救治。