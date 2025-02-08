遠東新化纖廠氣爆2死 勞部：潛在風險改善才復工
遠東新世紀化學纖維總廠因氣爆事故遭職安署勒令停工，勞動部長洪申翰今天探視職災勞工，他表示將全力協助要求雇主補償及職能復健，也強調該廠要潛在風險全面改善才可復工。
新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故造成2死19傷，勞動部職業安全衛生署日前說，派員檢查初判是熱煤油洩漏後引起火災爆炸，為避免災害擴大，已依法勒令停工。
洪申翰今天與職業安全衛生署署長鄒子廉，前往新竹東元醫院及新竹台大醫院探視傷者及家屬，洪申翰表示，勞動部會盡一切力量來協助傷亡者及家屬，包含協助要求雇主補償，以及後續的生活重建、職能復健與復工等等。
根據勞動部公布的資料，從民國104年至今，遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠被勞檢149場次，罰鍰49場次，罰鍰金額共881萬元，而期間也包含4次的重大職災事件，共造成4人死亡。
洪申翰表示，這個廠商的工安紀錄，是前科累累，並不是局部或偶然的意外風險，勞動部也會嚴格要求，必須有系統性針對潛在風險全面改善，才有機會復工，「這樣的悲劇，真的不應該發生」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言