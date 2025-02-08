快訊

財神祢在哪？大樂透頭獎連6摃 明天頭獎上看2.8億

高雄分屍案已3人遇害 凶嫌「死亡筆記」驚見第4人名字

高雄15區這日起停水55小時！影響48.7萬戶 水公司緊急因應

聽新聞
0:00 / 0:00

膽小尪通緝遭臨檢竟衝撞落跑 年輕妻慘被放生持毒被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市萬華警分局龍山派出所警員林胤廷、林明葦，上個月19日深夜11時許在梧州街巡邏，發現一輛自小客車形跡可疑，上前盤查時，小客車加速衝撞逃逸，過程中造成警員林胤廷右手肘挫傷，不久警方在廣州街找到小客車，但黃姓駕駛已經棄車逃逸，只留下葉姓妻子面對警方，葉女被搜出毒品依托咪酯及吸食器。

警方表示，35歲黃姓男子曾因毒品罪嫌被判3個月徒刑，未入監服刑遭通緝；上個月他駕駛車輛搭載22歲葉姓妻子，經過梧州街時遭警員攔下盤查；黃男假意要停車路邊受檢，卻趁警方離開警用機車，自己佯裝要下車時踩油門加速逃逸，造成警員受傷及警用機車受損。

警方通知警網攔截，不久警方在廣州街發現車輛，但黃男已經不知去向，只留下妻子面對警方訊問；警方在妻子身上找到毒品依托咪酯及吸食器，訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，黃姓男子現仍下落不明，警方將持續追查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市萬華警分局龍山派出所攔截可移車輛盤查，遭對方衝撞逃逸，警員林胤廷右手肘挫傷。記者廖炳棋/翻攝
台北市萬華警分局龍山派出所攔截可移車輛盤查，遭對方衝撞逃逸，警員林胤廷右手肘挫傷。記者廖炳棋/翻攝

北市 妻子 毒品

延伸閱讀

他被控販毒自白又翻供 證人也落跑拘提不到…舉證不足法官判無罪

健行科大校區暗夜連續槍響 原來是男子藏毒又毒駕

美國非法移民大執法 「太陽花女神」劉喬安被捕將遣返回台

不只1位！台灣通緝女逃犯藏身美國5年 遭美移民當局拘留驅逐

相關新聞

還有受害者？高雄殺人分屍案驚見「死亡筆記」 警急尋第四人

高雄警方偵辦張姓老翁連續殺人分屍案，警方赴張的住處搜索時，發現桌上有1張A4大小的紙張，上面竟寫有4個名字，其中3個名字...

影／北車外驚悚車禍！ 砂石車撞多元計程車10秒內2度「90度大翻轉」

台北車站外的忠孝西路，昨天中午發生驚悚車禍，一輛砂石車變換車道時，不慎擦撞多元計程車，造成多元計程車行車不穩，直接轉向9...

遠東新化纖廠氣爆2死 勞部：潛在風險改善才復工

遠東新世紀化學纖維總廠因氣爆事故遭職安署勒令停工，勞動部長洪申翰今天探視職災勞工，他表示將全力協助要求雇主補償及職能復健...

膽小尪通緝遭臨檢竟衝撞落跑 年輕妻慘被放生持毒被逮

台北市萬華警分局龍山派出所警員林胤廷、林明葦，上個月19日深夜11時許在梧州街巡邏，發現一輛自小客車形跡可疑，上前盤查時...

新埔遠東化纖廠氣爆案 劉世芳慰勞竹縣打火弟兄

新竹縣府消防局表示，內政部長劉世芳今天到新竹縣慰勞6日參與新埔鎮遠東化纖廠氣爆火警的消防人員，感謝他們不畏危險，守護人民...

新莊6旬男煮菜燒焦引發火警 客廳跌倒釀頭部受傷送醫不治

新北市新莊區西盛街327巷，今天下午傳出住宅火警，消防隊趕抵時，火勢已由女屋主自行撲滅，只是煮菜燒焦，但66歲男屋主卻跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。