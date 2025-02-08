膽小尪通緝遭臨檢竟衝撞落跑 年輕妻慘被放生持毒被逮

台北市萬華警分局龍山派出所警員林胤廷、林明葦，上個月19日深夜11時許在梧州街巡邏，發現一輛自小客車形跡可疑，上前盤查時，小客車加速衝撞逃逸，過程中造成警員林胤廷右手肘挫傷，不久警方在廣州街找到小客車，但黃姓駕駛已經棄車逃逸，只留下葉姓妻子面對警方，葉女被搜出毒品依托咪酯及吸食器。

警方表示，35歲黃姓男子曾因毒品罪嫌被判3個月徒刑，未入監服刑遭通緝；上個月他駕駛車輛搭載22歲葉姓妻子，經過梧州街時遭警員攔下盤查；黃男假意要停車路邊受檢，卻趁警方離開警用機車，自己佯裝要下車時踩油門加速逃逸，造成警員受傷及警用機車受損。

警方通知警網攔截，不久警方在廣州街發現車輛，但黃男已經不知去向，只留下妻子面對警方訊問；警方在妻子身上找到毒品依托咪酯及吸食器，訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，黃姓男子現仍下落不明，警方將持續追查。

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