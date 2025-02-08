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「太恐怖」台中業者酒駕替客人移車 暴衝連撞15車1人傷遭送辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區今上午發生酒駕車禍，林姓汽車美容業者幫客人的1輛銀色LEXUS轎車貼完隔熱紙，要幫對方移車時操作不慎，造成暴衝連撞路邊12輛機車、3輛腳踏車，還波及1名等紅燈的機車騎士釀腳扭傷，林女呼氣酒測值高達每公升0.77毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

台中第四分局大墩派出所警員早上11點多巡邏經文心路一段、五權西路口時發現有車禍，上前處理發現林女（57歲）駕駛銀色LEXUS轎車，卻失控連撞人行道上12輛機車、3輛Ubike自行車，甚至還波及1名等紅燈的機車騎士，釀對方腳扭傷。

警方調查，林女自稱因寒流來天氣冷，半夜在家喝了2杯威士忌後入睡，早上替客人處理完隔熱紙要幫移車，卻因不熟操作誤踩油門，才導致車子衝進人行道連撞好幾輛機車、自行車。

被波及的機車騎士也在社群發文說，停車要注意後照鏡，太恐怖了，酒駕0.77衝上去。警方對林女施以呼氣酒測發現明顯超標，詢後依公共危險罪嫌將她移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林女替客人的LEXUS轎車貼完隔熱紙，幫移車時操作不慎，釀暴衝連撞路邊12輛機車、3輛腳踏車。記者曾健祐／翻攝
林女替客人的LEXUS轎車貼完隔熱紙，幫移車時操作不慎，釀暴衝連撞路邊12輛機車、3輛腳踏車。記者曾健祐／翻攝

人行道 機車騎士 自行車 酒駕

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