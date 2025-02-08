影／北車外驚悚車禍！ 砂石車撞多元計程車10秒內2度「90度大翻轉」

台北車站外的忠孝西路，昨天中午發生驚悚車禍，一輛砂石車變換車道時，不慎擦撞多元計程車，造成多元計程車行車不穩，直接轉向90度後，車身側面再遭撞擊，所幸無人受傷。

畫面曝光，只見砂石車追撞多元計程車車尾，撞擊力道大，車身在10秒內歷經兩次「90度大翻轉」，畫面驚悚，幸好砂石車肇事後急忙煞車，多元計程車駕駛也掌握好方向盤，沒有翻車。

轄區中正一警方指出，7日中午11時17分獲報，忠孝西路、懷寧街口發生車禍，現場是砂石車駕駛張男（49歲）在車道內側第2車道向右變換車道時，撞上多元計程車左後車身，現場無人受傷。