快訊

徐薇赴日旅行傻眼「飛機早飛走」 硬著頭皮再刷10多萬解決

微博也出手！禁張蘭直播 清除逾2千則造謠大S內容、封殺上百帳號

曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆留不住人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北車外驚悚車禍！ 砂石車撞多元計程車10秒內2度「90度大翻轉」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北車站外的忠孝西路，昨天中午發生驚悚車禍，一輛砂石車變換車道時，不慎擦撞多元計程車，造成多元計程車行車不穩，直接轉向90度後，車身側面再遭撞擊，所幸無人受傷。

畫面曝光，只見砂石車追撞多元計程車車尾，撞擊力道大，車身在10秒內歷經兩次「90度大翻轉」，畫面驚悚，幸好砂石車肇事後急忙煞車，多元計程車駕駛也掌握好方向盤，沒有翻車。

轄區中正一警方指出，7日中午11時17分獲報，忠孝西路、懷寧街口發生車禍，現場是砂石車駕駛張男（49歲）在車道內側第2車道向右變換車道時，撞上多元計程車左後車身，現場無人受傷。

警方指出，忠孝西路每日7時至22時（例假日除外）禁行，該輛砂石車駕駛有申請通行證，所以沒有違規疑慮，事後依車禍流程處理；警方呼籲駕駛在變換車道時應遵守交通安全規則，讓直行車先行並注意安全距離。

台北車站外、忠孝西路昨天發生砂石車擦撞事故。記者翁至成／翻攝
台北車站外、忠孝西路昨天發生砂石車擦撞事故。記者翁至成／翻攝
台北車站外、忠孝西路昨天發生砂石車擦撞事故。記者翁至成／翻攝
台北車站外、忠孝西路昨天發生砂石車擦撞事故。記者翁至成／翻攝

台北車站 砂石 計程車 車道

延伸閱讀

大安溪橋中午2輛砂石車碰撞 1司機額頭撕裂傷送醫

縮減車道搶快...宜蘭頭城砂石車追撞3車 議員座車慘被夾三明治

台84線臨停路肩綁貨遭後車追撞 聯結車駕駛噴飛橋下不治

里港防汛道路2砂石車疑會車擦撞 衝出路邊摔落邊坡1死

相關新聞

行刺「咖波貓」嫌犯落網 37歲街友稱心情不佳揮刀洩憤

日前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，5日深夜傳出有人故意刺破現場展出的大型咖波貓氣球，釀原本可愛模樣...

新莊男煮食引發火警 人卻跌倒在客廳頭部受傷送醫不治

新北市新莊區西盛街327巷，今天下午傳出住宅火警，消防隊趕抵時，火勢已由女屋主自行撲滅，只是煮菜燒焦，但66歲男屋主卻跌...

「太恐怖」台中業者酒駕替客人移車 暴衝連撞15車1人傷遭送辦

台中市南屯區今上午發生酒駕車禍，林姓汽車美容業者幫客人的1輛銀色LEXUS轎車貼完隔熱紙，要幫對方移車時操作不慎，造成暴...

影／北車外驚悚車禍！ 砂石車撞多元計程車10秒內2度「90度大翻轉」

台北車站外的忠孝西路，昨天中午發生驚悚車禍，一輛砂石車變換車道時，不慎擦撞多元計程車，造成多元計程車行車不穩，直接轉向9...

愛粉味！喝花酒靠網路騙錢儲值 豐原警打詐抓獲男累犯

葉姓男子平日無正當職業，沒收入來源，因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，遂動起歪腦筋，以「假買家」及「假賣家」...

彰化員林八堡圳浮出人體 消防員撈起身體僵硬婦人

彰化縣八堡圳員林市流域，今被發現水面浮起疑似人體，消防局據報前往打撈果真是一名婦人，年齡80多歲，明顯死亡，警方確認溺斃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。