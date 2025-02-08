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愛粉味！喝花酒靠網路騙錢儲值 豐原警打詐抓獲男累犯

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

葉姓男子平日無正當職業，沒收入來源，因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，遂動起歪腦筋，以「假買家」及「假賣家」第三方網路詐騙方式四處行騙，「真買家」匯款至酒店幹部或小姐的銀行帳戶，幫其儲值「娛樂金」，不法所得20多萬元供其花天酒地 。

豐原分局表示，近來接獲多名民眾報案，指稱在網路購物平台上購買商品，款項匯出了卻沒收到商品，遂成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，經警方連日調閱165平臺資料分析後，發現各項證據皆指向住在台中市大雅區的葉姓犯嫌，經蒐證完備後，持拘票前往葉嫌住處執行搜索，當場查扣行動電話1支，訊畢依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方調查發現，葉嫌的犯案手法，除典型的第三方詐騙，在網路購物平台分飾「假買家」及「假賣家」詐騙金錢外，還會以預先儲值消費金額的名義，向酒店幹部及傳播小姐索取銀行帳號，再於網路購物平台扮演「假賣家」，假裝要販賣蘋果手機及平板，誘騙「真買家」上鉤，再請「真買家」匯款至酒店幹部或小姐的銀行帳戶，幫自己儲值「娛樂金」，供其花天酒地，經統計葉嫌靠此手法，迄今詐騙不法所得至少20萬元，令許多人深受其害。

豐原分局指出，民眾網路購物買賣商品需透過 合法認證的購物平台，或選擇面交以降低風險，如有相關疑問，民眾可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢，共同有效打擊犯罪活動，本案經檢察官認犯罪事證明確，依法已提請公訴在案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉姓男子因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，竟以第三方網路詐騙方式四處行騙，遭警逮捕移送。圖／豐原分局提供
葉姓男子因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，竟以第三方網路詐騙方式四處行騙，遭警逮捕移送。圖／豐原分局提供
葉姓男子因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，竟以第三方網路詐騙方式四處行騙，遭警逮捕移送。圖／豐原分局提供
葉姓男子因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，竟以第三方網路詐騙方式四處行騙，遭警逮捕移送。圖／豐原分局提供
葉姓男子因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，竟以第三方網路詐騙方式四處行騙，遭警逮捕移送。圖／豐原分局提供
葉姓男子因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，竟以第三方網路詐騙方式四處行騙，遭警逮捕移送。圖／豐原分局提供

台中市 詐欺 詐騙 豐原

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