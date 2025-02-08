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彰化員林八堡圳浮出人體 消防員撈起身體僵硬婦人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣八堡圳員林市流域，今被發現水面浮起疑似人體，消防局據報前往打撈果真是一名婦人，年齡80多歲，明顯死亡，被確認溺斃者為張姓婦人，家屬悲痛但沒異議，警方正釐清落水原因。

彰化縣消防局今中午12點40分接獲民眾報案，指稱他的母親外出失蹤。警消據報，在員林市八堡圳靠近益民街的圳渠發現疑似人體浮出水面，經調派消防車3輛、救護車1輛、船艇兩艘、消防人員7人前往，在萬年路一段和益民街路口的橋下找到，下午1點12分打上岸。

警方初步調查，落水的是88歲張姓婦人，家屬表示她有高血壓、重聽等慢性病史。打撈上岸，張婦身體僵硬明顯死亡，未施救、沒送醫，家屬無異議。

大年初三（1月31日）也有一件溺水案，家屬在八堡二圳岸邊看到枴杖，報警協尋，後來在下游2.1公里圳渠找到，已無呼吸心跳。今員林市八堡圳溺斃案是新春以來彰化縣第二件。

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彰化縣員林消防分隊人員到八堡圳打撈落水婦人。圖／民眾提供
彰化縣員林消防分隊人員到八堡圳打撈落水婦人。圖／民眾提供

員林 死亡

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