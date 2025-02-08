快訊

「太陽花女神」涉毒在美落網 暢銷作家揭黑歷史：大快人心

大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

聽新聞
0:00 / 0:00

行刺「咖波貓」嫌犯落網 37歲街友稱心情不佳揮刀洩憤

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

日前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，5日深夜傳出有人故意刺破現場展出的大型咖波貓氣球，釀原本可愛模樣消風變成一攤破布，主辦單位發文稱「大咖波被暗殺了」被迫提前結束，警方已逮到破壞的黃姓男子，依毀損罪嫌送辦。

警方指出，經調閱相關監視器釐清，鎖定轄區內黃姓街友（37歲）涉有重嫌，另主辦單位7日上午完成筆錄提出告訴。

據了解，黃男到案後自稱心情不佳，所以才拿剪刀去刺破咖波貓氣球發洩，刺完後作案的剪刀也丟棄，加上本身居無定所，大多在東區、南區移動。

警方表示，黃男行蹤不定，經多處探訪後，終於發現黃男蹤跡，7日晚上10點多許將黃男查緝到案，詢後依毀損罪函送台中地檢署偵辦，以慰貓貓之靈。

現場監視器拍下，黃男子5日深夜11點多靠近咖波貓氣球，使用利器刺破，還沿著氣球環繞猛割，造成氣球隨即出裂成兩半，馬上消風攤成一片破布後逃逸。

臉書粉絲專頁「Bugcat Capoo」也發文指出，大咖波被暗殺了嗚嗚嗚，原本在台中驛展出的超巨大咖波氣偶，在晚上不知道被誰用刀子割破，損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，只好提前結束了，準備要去看大咖波的粉絲請見諒。

咖波貓氣球被刺破，變成一攤塑膠破布。圖／報系資料照
咖波貓氣球被刺破，變成一攤塑膠破布。圖／報系資料照
黃姓街友自稱心情不佳，持剪刀將咖波貓氣球被刺破。圖／報系資料照
黃姓街友自稱心情不佳，持剪刀將咖波貓氣球被刺破。圖／報系資料照

台中市 監視器 街友

延伸閱讀

入冬第3波寒流來襲 新北低溫關懷獨老及街友破2.8萬人次

影／台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

「天公生」高雄出現全台唯一「狀元亭」 街友進駐接受布施

還是個寶寶！「40公斤瓦斯桶」吹氣球越長越胖 睡太爽壓爆家具飼主哭了

相關新聞

行刺「咖波貓」嫌犯落網 37歲街友稱心情不佳揮刀洩憤

日前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，5日深夜傳出有人故意刺破現場展出的大型咖波貓氣球，釀原本可愛模樣...

愛粉味！喝花酒靠網路騙錢儲值 豐原警打詐抓獲男累犯

葉姓男子平日無正當職業，沒收入來源，因沉迷賭博、上酒店喝花酒及叫傳播小姐陪酒助興，遂動起歪腦筋，以「假買家」及「假賣家」...

彰化員林八堡圳浮出人體 消防員撈起身體僵硬婦人

彰化縣八堡圳員林市流域，今被發現水面浮起疑似人體，消防局據報前往打撈果真是一名婦人，年齡80多歲，明顯死亡，警方確認溺斃...

碰！彰化客運大客車追撞計程車 1名乘客受傷

彰化市中山、中興路口昨天下午發生彰化客運大客車疑未保持行車距離，撞上停等紅號的計程車，兩車都受損，計程車內的一名乘客因頭...

影／板橋老舊公寓頂樓冒煙 平安救出1大2小無人受傷

新北市板橋區一處老舊公寓頂樓今天中午冒出灰煙，新北市消防局出動大批人車前往搶救，平安救出1大2小共3人，無人受傷，起火原...

影／桃議員也接「槍斃」恐嚇電話 警7小時內抓到人

繼民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免遭恐嚇，同黨桃園市議員黃瓊慧的服務處昨午也接獲「槍斃服務處」電話，桃園市桃園警分局據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。