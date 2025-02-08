聽新聞
0:00 / 0:00
行刺「咖波貓」嫌犯落網 37歲街友稱心情不佳揮刀洩憤
日前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，5日深夜傳出有人故意刺破現場展出的大型咖波貓氣球，釀原本可愛模樣消風變成一攤破布，主辦單位發文稱「大咖波被暗殺了」被迫提前結束，警方已逮到破壞的黃姓男子，依毀損罪嫌送辦。
警方指出，經調閱相關監視器釐清，鎖定轄區內黃姓街友（37歲）涉有重嫌，另主辦單位7日上午完成筆錄提出告訴。
據了解，黃男到案後自稱心情不佳，所以才拿剪刀去刺破咖波貓氣球發洩，刺完後作案的剪刀也丟棄，加上本身居無定所，大多在東區、南區移動。
警方表示，黃男行蹤不定，經多處探訪後，終於發現黃男蹤跡，7日晚上10點多許將黃男查緝到案，詢後依毀損罪函送台中地檢署偵辦，以慰貓貓之靈。
現場監視器拍下，黃男子5日深夜11點多靠近咖波貓氣球，使用利器刺破，還沿著氣球環繞猛割，造成氣球隨即出裂成兩半，馬上消風攤成一片破布後逃逸。
臉書粉絲專頁「Bugcat Capoo」也發文指出，大咖波被暗殺了嗚嗚嗚，原本在台中驛展出的超巨大咖波氣偶，在晚上不知道被誰用刀子割破，損傷太嚴重無法復原，原本預計展出到3月，只好提前結束了，準備要去看大咖波的粉絲請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言