行刺「咖波貓」嫌犯落網 37歲街友稱心情不佳揮刀洩憤

日前在台中驛鐵道文化園區展出的「咖波十週年巡迴最後站」，5日深夜傳出有人故意刺破現場展出的大型咖波貓氣球，釀原本可愛模樣消風變成一攤破布，主辦單位發文稱「大咖波被暗殺了」被迫提前結束，警方已逮到破壞的黃姓男子，依毀損罪嫌送辦。

警方指出，經調閱相關監視器釐清，鎖定轄區內黃姓街友（37歲）涉有重嫌，另主辦單位7日上午完成筆錄提出告訴。

據了解，黃男到案後自稱心情不佳，所以才拿剪刀去刺破咖波貓氣球發洩，刺完後作案的剪刀也丟棄，加上本身居無定所，大多在東區、南區移動。

警方表示，黃男行蹤不定，經多處探訪後，終於發現黃男蹤跡，7日晚上10點多許將黃男查緝到案，詢後依毀損罪函送台中地檢署偵辦，以慰貓貓之靈。

現場監視器拍下，黃男子5日深夜11點多靠近咖波貓氣球，使用利器刺破，還沿著氣球環繞猛割，造成氣球隨即出裂成兩半，馬上消風攤成一片破布後逃逸。