碰！彰化客運大客車追撞計程車 1名乘客受傷

彰化市中山、中興路口昨天下午發生彰化客運大客車疑未保持行車距離，撞上停等紅號的計程車，兩車都受損，計程車內的一名乘客因頭部撞到椅背造成眼部不適，客運上19名乘客幸未傷亡，肇事原因由警方調查中。

警方調查，昨天下午1時27分許，這輛載著一名乘客的計程車，由南往北沿著彰化市中山路行駛，在抵達中興路口時，因紅燈亮起，即停等綠燈，未料，後方駛來的彰化客運大客車，因煞車未保持安全距離，不慎追撞前面停等紅燈的計程車，由於撞擊力甚大，計程車往前推了五、六公尺才停止。

彰化分局大埔派出所據報後，派員前往處理，先請客車內的19名乘客下車，改搭其他交通工具，並為兩司機酒測，酒測值都是零。