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影／桃議員也接「槍斃」恐嚇電話 警7小時內抓到人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

繼民進黨立院黨團總召柯建銘發起大罷免遭恐嚇，同黨桃園議員黃瓊慧的服務處昨午也接獲「槍斃服務處」電話，桃園市桃園警分局據報，昨晚循線將李姓男子拘提到案，初步釐清「非關政治」而是精神及情緒不穩，警詢後依恐嚇公眾安全罪送辦。

桃園分局說明，景福派出所昨天下午1時15分接獲市議員黃瓊慧服務處人員報案，表示黃姓助理中午12點55分突然接獲不明人士來電稱「要槍斃服務處等語」涉嫌言語恐嚇，警方立刻組成專案小組調閱相關來電通聯紀錄積極追查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

桃園分局表示，經查閱通聯記錄，發現涉案的38歲李姓男子以自己的手機打到服務處亂譙一通，並說出近來因大罷免活動惹議且相當敏感的「槍斃」字眼，昨晚8點根據定位系統在桃園區將李男拘提到案。

警方表示，經詢問李男撥打恐嚇電話到市議員服務處之因，只見李男精神委靡，情緒不佳，對於相關問題皆答非所問，初步瞭解涉案李男的行為與政治動機無關，由於本案由地檢署檢察官指揮偵辦，不便透露犯案主要原因，警詢後今早依涉嫌恐嚇公眾安全罪嫌隨案解送地檢署。

桃園警分局副分局長黃呈錫說明，如何確認身分並將涉嫌打恐嚇電話的李男拘提到案。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局副分局長黃呈錫說明，如何確認身分並將涉嫌打恐嚇電話的李男拘提到案。記者陳恩惠／翻攝
38歲李姓男子昨午打電話到桃市議員黃瓊慧服務處恐嚇，警方7小時內將他拘提到案，初步排除犯案動機與政治有關，訊後移送地檢署。記者陳恩惠／翻攝
38歲李姓男子昨午打電話到桃市議員黃瓊慧服務處恐嚇，警方7小時內將他拘提到案，初步排除犯案動機與政治有關，訊後移送地檢署。記者陳恩惠／翻攝

恐嚇 桃園 議員 黃瓊慧

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