20年前性侵年幼外甥女 狼姨丈難逃法律制裁

新北市1名男子20年前數度對就讀國小的外甥女伸出狼爪，不僅多次出手猥褻，甚至性侵得逞，受害女子雖現已成年，內心仍飽受長年累積陰影所困擾，去年鼓起勇氣報警提告，新北地檢署日前依對未滿14歲女子為猥褻及強制猥褻罪嫌依法起訴。

起訴指出，1名年近30歲女子，去年由男朋友陪同向新北市警方報案提告，指控姨丈於20年前，在其就讀國小3至6年級期間，利用其年幼不敢反抗，在其住處伸手撫摸其胸部及私密處多達12次，甚至於國小5年級時，在其外公家對她性侵得逞1次。