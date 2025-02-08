20年前性侵年幼外甥女 狼姨丈難逃法律制裁
新北市1名男子20年前數度對就讀國小的外甥女伸出狼爪，不僅多次出手猥褻，甚至性侵得逞，受害女子雖現已成年，內心仍飽受長年累積陰影所困擾，去年鼓起勇氣報警提告，新北地檢署日前依對未滿14歲女子為猥褻及強制猥褻罪嫌依法起訴。
起訴指出，1名年近30歲女子，去年由男朋友陪同向新北市警方報案提告，指控姨丈於20年前，在其就讀國小3至6年級期間，利用其年幼不敢反抗，在其住處伸手撫摸其胸部及私密處多達12次，甚至於國小5年級時，在其外公家對她性侵得逞1次。
女童因年幼不知如何反抗及求助，直到成年後，才鼓起勇氣於去年報警提告。遭指控的姨丈到案後，於警詢及檢方偵查時，均坦承犯行，且未出言辯解，新北地檢署日前依對未滿14歲女子為猥褻及強制猥褻罪嫌依法起訴。
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