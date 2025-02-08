小年夜釀台鐵南北誤點真相曝！苗栗4男狂偷亂剪200公斤電纜線

台鐵苗栗銅鑼站今年1月27日小年夜時清晨發生訊號異常，釀平交道柵欄無法正常起落，造成南北列車誤點，台鐵發現遭剪斷50公尺電纜線，警察報請檢方指揮，6日抓到劉姓男子等4人的竊電纜線集團，起獲200多公斤裸銅、169公尺電纜線皮，依竊盜等罪嫌將2人聲押獲准。

鐵路警局台中分局表示，1月27日苗栗銅鑼樟樹村平交道號誌異常，經查台鐵公司電纜訊號線遭竊，被剪斷約50公尺才釀感應異常並故障，影響當天列車運行，警方報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。

台中分局查出，這起竊電集團今年1月就偷了台鐵號誌設備變纜線2次，長約90公尺，同樣影響列車運行、造成台鐵損失，警方追查發現集團成員利用台鐵偏僻、無監視器地點下手，再分工一條龍作業模式，各自竊取、剝皮及銷贓。

警方表示，集團運用多輛小客車、貨車移轉贓證物，企圖製造斷點混淆檢警追查，但專案小組連夜調閱上百支監視器比對終於鎖定周姓男子等人。

警方說，6日早上9點鐵警、苗栗警方共同赴公館鄉圍捕，當場抓到周姓（49歲）劉姓（56歲）蔡姓（57歲）葉姓（52歲）等4名男子，現場查扣電纜線205.41公斤裸銅、電纜線皮169公尺，還有作案工具，及第一、第二級毒品海洛因、安發他命。