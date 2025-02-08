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BMW休旅車深夜停東山路平交道 遭區間車撞爛...駕駛喊痛送醫
一輛BMW黑色進口休旅車昨天深夜11點半左右行經台南新營區東山路9號旁鐵路平交道時，不明原因停在平交道上遭台鐵南下區間車撞上，還好火車司機員及時發現提早煞車，休旅車車尾凹陷，駕駛徐姓男子送醫，列車延誤1小時凌晨恢復行駛。肇事原因鐵路警察調查中。
區間車凌晨抵達台南站，車上旅客表示，當時先是聽到刺耳煞車聲、接著「碰」一聲巨響嚇壞了，車停將近一個小時才繼續行駛，可能因為車速不快，列車車頭沒有明顯損傷，休旅車部分凹陷，受傷駕駛「還會喊痛」。
撞上休旅車的是台鐵3297區間車，當時從台中后里站開出南下往台南站。鐵路警察接獲台鐵轉列車通報撞上休旅車車後，通知台南市消防局派員救人。
台南市消防局表示，昨天深夜接獲鐵路警察通報，消防救護員11點半左右抵達新營區東山路9號旁平交道，發現50歲傷者在駕駛座上呻吟，稱胸口撞到方向盤非常疼痛，送柳營奇美醫院救治。
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