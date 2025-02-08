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70萬限量款名牌包賣家強調「假一賠十」 警識破假網拍陷阱
台北市謝姓女子要匯款70萬元購買限量名牌包，被中國信託銀行發現異狀報警，轄區興隆路派出所警員到場後，儘管賣家強調「假一賠十」，但仍被警方識破是假網拍詐騙陷阱。
興隆派出所警員吳泓緯，日前接獲轄內中國信託報案，謝姓女子要匯款網購，疑似遭詐騙，謝女向警方表示，她在社群軟體上看見一名網友，販賣限量款Hermès包包，但要先匯款新台幣70萬元至指定帳戶。
吳姓員警察覺有異，與詐騙集團常使用「假網拍」詐騙手法雷同，耐心向謝女溝通、勸導，謝女半信半疑，警方檢視謝女與網友對話紀錄，網友不斷以「保證專櫃真品、假一賠十」等名義要求謝女匯款，警方告知為詐騙常見手法，若匯款將遭封鎖並求助無門，謝女才恍然大悟，感謝行員機警報警，及警方熱心幫助。
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