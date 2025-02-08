不滿前女友結交新歡 渣男散布私密性愛影片威脅遭訴

新北市陳姓男子不滿前女友結交新歡，陳男散布2人私密性愛影片並出言威脅，前女友憂心人身安全報警提告，新北地檢署日前依未經他人同意，無故以他法供人觀覽性影像罪嫌起訴。

起訴指出，陳姓男子去年5月與交往多時的女友分手，事隔2月，得知前女友另結新歡，竟惱羞成怒，去年7月中以手機通訊軟體，陳男語帶威脅的透過2人共同友人代為傳話，「反正弄到我，我就是弄她」、「影片、照片我都留著啊！」「你自己去跟她說。」隨後陳男還將多段與前女友在交往期間的性愛影片及多張身體私密部位照片給2人共同友人。