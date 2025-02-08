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彰化火警奪4命 明天告別式

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

上月23日清晨彰化市全福街火警，起火點疑位在一樓，屋內燒得十分嚴重，仍待清理。記者劉明岩／攝影
上月23日清晨彰化市全福街火警，起火點疑位在一樓，屋內燒得十分嚴重，仍待清理。記者劉明岩／攝影
上月23日清晨發生的彰化市全福街火警，奪走徐姓屋主女兒一家四口性命，兩幼兒靈堂擺放小孩的玩具與奶瓶，令人鼻酸。徐女白髮人送黑髮人，悲痛難抑，建議住家要裝置住警器，平時也要不斷提醒那裡可逃生，以免火警時因慌亂釀成不幸。

火警發生時，徐女正在日本旅遊，住4樓的32歲兒子被及時救下來，受到嗆傷，但住二樓後方房間的34歲女兒、28歲鐘姓女婿及3歲外孫、7個月大外孫女因濃煙嗆傷，到院均心肺功能停止，先後搶救不治。

徐女的女兒一家四口靈位，目前置放在彰化市殯儀館，預定明天上午9時舉行告別式。在靈堂上，擺了要燒給外孫的玩具模型車，還有給外孫女的奶瓶、糖果等。

徐女說，事情發生後，很感謝各界伸出援手，她說，她平時也會小額捐款，做些小善幫助需要的人，如今卻要接受各方的溫暖，一時讓她難以調適。

徐女遭遇天倫之痛，深有感受，她說，建議大家，家裡一定要裝置住警器，遇火警能提醒逃生，且家人也要有危機意識，平時要不斷提醒家裡可往那裡逃生，以免火災發生時，因慌亂而斷了逃生之路。

彰化

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