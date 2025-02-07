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苗栗三義男疑酒後情緒失控 自宅引爆瓦斯父子2人受傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉晚間驚傳民宅氣爆意外，29歲吳姓男子獨自於家中飲酒，疑因酒後情緒不穩，點燃家中瓦斯引起爆炸，造成自宅門窗及部分家具毀損，吳姓男子和父親都受傷送醫救治，並無生命危險，詳細事發原因仍待調查釐清。

警方初步了解，三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，吳姓男子獨自於家中飲酒，疑因酒後情緒不穩亂摔東西，吳母見狀趕到屋外找吳父，但兩人還沒回到家，吳男就在家裡引爆瓦斯受傷，吳父進屋查看時被玻璃割傷，消防隊到場後將兩人送醫，父子都無生命危險。

苗栗警分局表示，將視吳男就醫後狀況，在調查後將依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

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苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉勝興村晚間7點30分左右有民宅發生氣爆事件，父子兩人受傷送醫。圖／民眾提供

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