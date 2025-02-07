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詐團假投資騙近4億元逾百人受害 新北警逮18嫌

中央社／ 新北7日電

竹聯幫弘仁會楊姓男子涉組織詐騙集團，利用假投資獲利名義誘騙民眾匯款，逾百人受害，詐騙金額達3.9億餘元，新北警破獲詐欺水房，逮捕楊男與車手等18人。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，去年9月發現多名疑似車手持大額現金到金融機構辦理匯款業務，行跡、金流相當可疑。

警方報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦後，循線鎖定金流來源並破獲詐欺水房，逮捕以楊男為首詐團共18人，查扣贓款現金新台幣505萬8410元，全案依涉犯組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及詐欺犯罪危害防制條例特殊加重詐欺取財等罪嫌移送偵辦。

新北刑大指出，此詐騙集團藉假投資獲利名義誘騙被害人匯款，再假意出金小額款項給被害人，營造確有獲利假象，使被害人再投入大筆投資款項，經統計已報案被害人及未報案「潛在被害人」共逾百人受騙，詐騙金額達3億9244萬餘元。

被害人 詐騙集團

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