男子假冒國安局中將 詐取竹山紫南宮錢母套幣遭逮

李男假冒國安局人員，以幫總統探詢路線為由，前往竹山紫南宮稱自己是國安局中將，廟方人員信以為真，交付套幣、錢母等物品，警方獲報逮捕李男等人，依詐欺等罪移送法辦。

南投縣警察局竹山分局副分局長陳正忠今天接受媒體聯訪時說，李男日前夥同友人前往南投竹山鎮紫南宮，向廟方人員謊稱自己是國安局中將。

警方指出，李男為取信廟方人員，特別穿戴國防部高階軍官帽以假亂真，佯稱總統賴清德將參訪紫南宮，他先到紫南宮拜訪及探詢路線，廟方人員信以為真，交付李男及其友人12盒精裝套幣、8對金銀錢母、6條項鍊等物。

廟方人員事後發現被騙，向竹山分局報案，員警循線在台中、苗栗等地將李男等人拘提到案，另查扣12盒精裝套幣、8對金銀錢母、5條項鍊及1頂做案用的軍官帽子等證物，訊後依詐欺等罪將李男等人移送台灣南投地方檢察署偵辦。