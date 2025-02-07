快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

男子假冒國安局中將 詐取竹山紫南宮錢母套幣遭逮

中央社／ 南投7日電

李男假冒國安局人員，以幫總統探詢路線為由，前往竹山紫南宮稱自己是國安局中將，廟方人員信以為真，交付套幣、錢母等物品，警方獲報逮捕李男等人，依詐欺等罪移送法辦。

南投縣警察局竹山分局副分局長陳正忠今天接受媒體聯訪時說，李男日前夥同友人前往南投竹山鎮紫南宮，向廟方人員謊稱自己是國安局中將。

警方指出，李男為取信廟方人員，特別穿戴國防部高階軍官帽以假亂真，佯稱總統賴清德將參訪紫南宮，他先到紫南宮拜訪及探詢路線，廟方人員信以為真，交付李男及其友人12盒精裝套幣、8對金銀錢母、6條項鍊等物。

廟方人員事後發現被騙，向竹山分局報案，員警循線在台中、苗栗等地將李男等人拘提到案，另查扣12盒精裝套幣、8對金銀錢母、5條項鍊及1頂做案用的軍官帽子等證物，訊後依詐欺等罪將李男等人移送台灣南投地方檢察署偵辦。

南投縣 國安局 紫南宮

延伸閱讀

解決南投垃圾問題 縣長許淑華：民調支持縣府規劃方案

擴大招募志願役士兵再出招 刺青、超過2米長人也歡迎

影／卓榮泰初五到紫南宮參拜 喊話朝野互相信任

紫南宮錢母贗品出沒網路 竹山警方嚴密巡查籲小心受騙

相關新聞

男子駕車載3名未成年男女 疑自撞水泥花圃4人受傷送醫

22歲陳姓男子今天凌晨駕車載3名未成年男女，不料行經苗栗縣苑裡鎮140縣道與苗47-1線路口附近時，疑似自撞路旁水泥花圃...

嘉義貨車司機酒駕上路 老翁沒戴安全帽遭撞飛慘死

嘉義縣民雄平交道前路口今早10點多發生嚴重車禍，24歲游姓男子駕駛小貨車疑酒後駕車，撞擊停等紅燈的汽車、機車，以及停放路...

6旬翁行駛國道突中風癱躺避車彎 員警黃金時間救援助送醫

69歲林姓老翁日前駕駛小貨車行經國道1號苗栗北上路段時，疑似因中風身體不適，將車停在避車彎並揮手求援，警方接獲民眾報案，...

影／桃市議員服務處也接恐嚇電話 警方說話了

罷免議題持續延燒，民進黨桃園市議員黃瓊慧的服務處今天中午也接獲揚言「要槍斃服務處」的恐嚇電話，黃姓男助理稍早到警所完成報...

影／三重醉男安撫大哭女童 路人質疑誘拐小孩報警釀衝突

新北市三重區昨天有1個醉漢在路邊安撫大哭的女童，路人見狀連忙報案，員警趕抵後，恰巧女童的叔叔也路過，質疑他誘拐小孩，爆發...

北市景美女中旁瓦斯漏氣 工人挖破管線現已止漏氣

今天下午2時許，台北市景美女中旁的木新路三段310巷，發生工人施工瓦斯管線，導致瓦斯漏氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。