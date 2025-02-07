快訊

太虐心…大S頭七撞期結婚3周年 網心疼具俊曄心碎面對

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義貨車司機酒駕上路 老翁沒戴安全帽遭撞飛慘死

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣民雄平交道前路口今早10點多發生嚴重車禍，24歲游姓男子駕駛小貨車疑酒後駕車，撞擊停等紅燈的汽車、機車，以及停放路旁汽車，機車卡在車底，現場一片狼藉，機車騎士71歲劉姓男子沒戴安全帽，當場失去呼吸心跳，送醫不治。

據了解，24歲游姓男子疑似酒後駕車，酒測值約0.12毫克，行經台一線與鄉道嘉88路口，紅燈時未煞車，先撞擊停放路邊一輛汽車，再往前撞上一輛機車、一輛汽車，衝擊力道相當猛烈，71歲劉姓機車騎士當場失去呼吸心跳，汽車駕駛未受傷。

嘉義縣消防局表示，民雄平交道附近今早有貨車與汽機車發生車禍，傷者2名皆為男性。24歲游姓男子意識清楚、胸部及四肢擦挫傷，送至嘉義基督教醫院；71歲劉姓男子送至大林慈濟醫院，到院前失去呼吸心跳，經急救仍宣告傷重不治。

警方表示，貨車駕駛有酒測反應，機車騎士未戴安全帽，推測未注意車前狀況為主要肇事原因，提醒民眾勿酒後駕車，也不要疲勞駕駛上路，另呼籲騎車應戴安全帽，且注意路上交通狀況，以確保自身安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

24歲游姓貨車司機今天疑酒駕上路，在嘉義縣民雄鄉台一線與嘉88鄉道路口撞死71歲騎機車老翁。圖／警方提供
24歲游姓貨車司機今天疑酒駕上路，在嘉義縣民雄鄉台一線與嘉88鄉道路口撞死71歲騎機車老翁。圖／警方提供
24歲游姓貨車司機今天疑酒駕上路，在嘉義縣民雄鄉台一線與嘉88鄉道路口撞死71歲騎機車老翁。圖／警方提供
24歲游姓貨車司機今天疑酒駕上路，在嘉義縣民雄鄉台一線與嘉88鄉道路口撞死71歲騎機車老翁。圖／警方提供
24歲游姓貨車司機今天疑酒駕上路，在嘉義縣民雄鄉台一線與嘉88鄉道路口撞死71歲騎機車老翁。圖／警方提供
24歲游姓貨車司機今天疑酒駕上路，在嘉義縣民雄鄉台一線與嘉88鄉道路口撞死71歲騎機車老翁。圖／警方提供

嘉義 安全帽

延伸閱讀

醫療區域劃分調整 淡海、嘉義沿海增就醫便利性

川普掃蕩非法移民大執法！台灣酒駕害命通緝犯遭逮 將遣送回台

醫療區域畫分微洗牌 淡海、嘉義沿海醫院設置彈性加大

酒駕被吊照...台中男又無照上路撞死行人 緩刑2年不用關

相關新聞

嘉義貨車司機酒駕上路 老翁沒戴安全帽遭撞飛慘死

嘉義縣民雄平交道前路口今早10點多發生嚴重車禍，24歲游姓男子駕駛小貨車疑酒後駕車，撞擊停等紅燈的汽車、機車，以及停放路...

6旬翁行駛國道突中風癱躺避車彎 員警黃金時間救援助送醫

69歲林姓老翁日前駕駛小貨車行經國道1號苗栗北上路段時，疑似因中風身體不適，將車停在避車彎並揮手求援，警方接獲民眾報案，...

影／桃市議員服務處也接恐嚇電話 警方說話了

罷免議題持續延燒，民進黨桃園市議員黃瓊慧的服務處今天中午也接獲揚言「要槍斃服務處」的恐嚇電話，黃姓男助理稍早到警所完成報...

影／三重醉男安撫大哭女童 路人質疑誘拐小孩報警釀衝突

新北市三重區昨天有1個醉漢在路邊安撫大哭的女童，路人見狀連忙報案，員警趕抵後，恰巧女童的叔叔也路過，質疑他誘拐小孩，爆發...

北市景美女中旁瓦斯漏氣 工人挖破管線現已止漏氣

今天下午2時許，台北市景美女中旁的木新路三段310巷，發生工人施工瓦斯管線，導致瓦斯漏氣。

新竹17師生綠島獨木舟體驗遇風浪體力不支 海巡全數救上岸

新竹市立光武國中17名師生今天到綠島舉行獨木舟體驗活動，突遇海象不佳，人舟逐漸遠離岸際，最後體力不支無法返回上岸，海巡獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。