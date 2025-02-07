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嘉義貨車司機酒駕上路 老翁沒戴安全帽遭撞飛慘死
嘉義縣民雄平交道前路口今早10點多發生嚴重車禍，24歲游姓男子駕駛小貨車疑酒後駕車，撞擊停等紅燈的汽車、機車，以及停放路旁汽車，機車卡在車底，現場一片狼藉，機車騎士71歲劉姓男子沒戴安全帽，當場失去呼吸心跳，送醫不治。
據了解，24歲游姓男子疑似酒後駕車，酒測值約0.12毫克，行經台一線與鄉道嘉88路口，紅燈時未煞車，先撞擊停放路邊一輛汽車，再往前撞上一輛機車、一輛汽車，衝擊力道相當猛烈，71歲劉姓機車騎士當場失去呼吸心跳，汽車駕駛未受傷。
嘉義縣消防局表示，民雄平交道附近今早有貨車與汽機車發生車禍，傷者2名皆為男性。24歲游姓男子意識清楚、胸部及四肢擦挫傷，送至嘉義基督教醫院；71歲劉姓男子送至大林慈濟醫院，到院前失去呼吸心跳，經急救仍宣告傷重不治。
警方表示，貨車駕駛有酒測反應，機車騎士未戴安全帽，推測未注意車前狀況為主要肇事原因，提醒民眾勿酒後駕車，也不要疲勞駕駛上路，另呼籲騎車應戴安全帽，且注意路上交通狀況，以確保自身安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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