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6旬翁行駛國道突中風癱躺避車彎 員警黃金時間救援助送醫
69歲林姓老翁日前駕駛小貨車行經國道1號苗栗北上路段時，疑似因中風身體不適，將車停在避車彎並揮手求援，警方接獲民眾報案，火速趕往處理，立即聯繫119救護車將他送醫，老翁在救援黃金時間及時送醫，讓家屬深表謝意。
國道公路警察局第二公路警察大隊今天指出，2月4日凌晨3點多接獲通報，國道1號北向131.2公里處有人疑因身體不適將車停在避車彎並揮手求援，巡邏車奔赴現場，員警到場發現車輛沒有車損或碰撞痕跡，車內也無人，老翁意識清但全身癱軟，仰躺在車頭前，員警立即聯繫救護車將他緊急送往衛福部苗栗醫院救治。
老翁送醫後確認發生中風，目前情況已經好轉，留院觀察中。員警協助老翁在中風黃金救援時間內送醫，家屬一再稱謝及肯定。
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