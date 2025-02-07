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影／桃市議員服務處也接恐嚇電話 警方說話了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

罷免議題持續延燒，民進黨桃園市議員黃瓊慧的服務處今天中午也接獲揚言「要槍斃服務處」的恐嚇電話，黃姓男助理稍早到警所完成報案程序，桃園分局表示，除由桃檢指揮積極偵辦，將加強議員服務處及住宅巡邏。

黃瓊慧今午1點多在個人臉書「黃瓊慧 桃園觀察日記」po文，表示「輪到我們接到恐嚇電話了，剛剛有人打到服務處說要槍ㄅㄧˋ我」；據悉，事件起因疑似服務處協助代收罷免連署書與轉介而惹禍，黃姓男助理中午12點多在服務處接到不明男子謾罵，內容提及「人家搞罷免，服務處沒事幹嘛攪和」，還嗆「下一個槍斃你」等語，助理轉述後，已由他代表到轄區的桃園警分局景福派出所提告，並完成報案程序。

桃園分局表示，景福所於今天下午１時15分接獲市議員服務處電話，表示工作人員接獲不明人士來電稱「要槍斃服務處等語」言語涉嫌出言恐嚇等不法行為，分局相當重視，指示由偵查隊、景福所組專案小組，立刻調閱相關通聯紀錄積極追查，同時報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

桃園分局說，警方除主動追查涉嫌人外，也將加強議員服務處及住宅周邊區域巡邏，防制滋擾事件發生；警方呼籲，民眾保持理性態度，切勿有過激或任何違法違序行為，如有任何違法情事，必將深究嚴辦。

桃園警分局景福派出所副所長黃福源說明，本案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，著手調閱相關通聯紀錄追查，並將加強議員服務處及住宅周邊巡邏。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局景福派出所副所長黃福源說明，本案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，著手調閱相關通聯紀錄追查，並將加強議員服務處及住宅周邊巡邏。記者陳恩惠／翻攝
民進黨桃園市議員黃瓊慧今天下午在個人臉書po文表示，服務處中午接獲恐嚇電話，而她的助理下午已到警所完成報案程序。圖／擷取自臉書「黃瓊慧　桃園觀察日記」
民進黨桃園市議員黃瓊慧今天下午在個人臉書po文表示，服務處中午接獲恐嚇電話，而她的助理下午已到警所完成報案程序。圖／擷取自臉書「黃瓊慧　桃園觀察日記」

恐嚇 桃園地檢署 罷免 議員 黃瓊慧

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