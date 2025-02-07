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影／三重醉男安撫大哭女童 路人質疑誘拐小孩報警釀衝突
新北市三重區昨天有1個醉漢在路邊安撫大哭的女童，路人見狀連忙報案，員警趕抵後，恰巧女童的叔叔也路過，質疑他誘拐小孩，爆發拉扯衝突。後因醉漢情緒失控被警方壓制管束，原來他是幫酒友帶小孩，誤會一場。
據了解，51歲張姓男子昨天心情不好想找人喝酒，37歲賴姓友人於是帶著8歲女兒一起到他家，喝酒聊天之後，女童還不想回家，賴男便留下女兒請張男暫時幫忙照顧，自己先離開，晚點再回來接小孩。
不料稍後張男在家與女友發生爭吵，下午4時許負氣帶著賴姓友人的女兒出門，結果女童可能剛才被大人吵架嚇到，在三重區五華街上放聲大哭，路人看見明顯喝醉的男人當街安撫哭泣女童，立即打110報案。
員警趕抵了解狀況時，恰巧賴男的胞弟路過，看見陌生男子帶著哭泣姪女，以為他誘拐小孩，怒衝上前質問：「你是誰？」賴男也不認識孩子的叔叔，立刻高聲反嗆，雙方互相推擠拉扯。
警方連忙制止衝突，但喝醉的賴男情緒失控，突然動手拉扯員警，被壓制帶到派出所管束，直到傍晚5點半左右酒醒冷靜之後，則由友人帶回，解除管束。女童稍早已被叔叔帶回家。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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