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新竹17師生綠島獨木舟體驗遇風浪體力不支 海巡全數救上岸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

新竹市立光武國中17名師生今天到綠島舉行獨木舟體驗活動，突遇海象不佳，人舟逐漸遠離岸際，最後體力不支無法返回上岸，海巡獲報派艦艇馳援，順利將人員及獨木舟全數救上艇，無人受傷。

海巡署東部分署表示，上午10點接獲通報綠島外海有人員待援，立即由第15海巡隊調度派出PP-10068艇前往救援，11點多發現5艘待援獨木舟及17名師生、教練，隨即用繩索將人舟一一拉上艇。

經檢視人員都沒有受傷，意識良好，只是體力耗盡疲累，並於11點33分安全泊靠綠島南寮港，完成救援任務。教練向隊員表示，早上出海活動本來天氣不錯，10點多風浪開始變大，無法滑回去。

第15海巡隊表示，海巡署職司海上治安維護及人命安全救助，對於人命救助視為優先任務，民眾若有需要海巡署服務事項，可撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以維護民眾生命財產安全。

新竹市立光武國中17名師生今天到綠島舉行獨木舟體驗活動，突遇海象不佳，人舟逐漸遠離岸際，最後體力不支無法返回上岸，海巡獲報派艦艇馳援，順利將人員及獨木舟全數救上艇，無人受傷。圖／第15海巡隊提供
新竹市立光武國中17名師生今天到綠島舉行獨木舟體驗活動，突遇海象不佳，人舟逐漸遠離岸際，最後體力不支無法返回上岸，海巡獲報派艦艇馳援，順利將人員及獨木舟全數救上艇，無人受傷。圖／第15海巡隊提供

海巡署 獨木舟 綠島

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